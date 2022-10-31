У Європу прибуде авіаносна ударна група США

У середині листопада у Європі з'явиться американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford.
Про це у неділю, 30 жовтня, повідомляє видання UK Defence Journal.
Повідомляється, що на борту авіаносця базується близько 90 літаків та гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C.
Авіаносці зайдуть на військово-морську базу Портсмут на півдні Англії, а надто великий для цього Gerald Ford залишиться на зовнішньому рейді в Спітхеді. Видання з посиланням на ВМС США пише, що в ударну групу входять сім підрозділів, окрім Gerald Ford.
Про це у неділю, 30 жовтня, повідомляє видання UK Defence Journal.
Повідомляється, що на борту авіаносця базується близько 90 літаків та гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C.
Авіаносці зайдуть на військово-морську базу Портсмут на півдні Англії, а надто великий для цього Gerald Ford залишиться на зовнішньому рейді в Спітхеді. Видання з посиланням на ВМС США пише, що в ударну групу входять сім підрозділів, окрім Gerald Ford.
Зараз у європейських водах перебуває ударна група на чолі з американським авіаносцем USS George Bush. Він брав участь у навчаннях з оборони та стримування НАТО Neptune Strike у Середземному морі, які проходили з 14 по 28 жовтня.
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