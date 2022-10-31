У Європу прибуде авіаносна ударна група США

08:18 31 жовтня Київ, Україна





Про це у неділю, 30 жовтня, повідомляє видання UK Defence Journal.



Повідомляється, що на борту авіаносця базується близько 90 літаків та гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C.



Авіаносці зайдуть на військово-морську базу Портсмут на півдні Англії, а надто великий для цього Gerald Ford залишиться на зовнішньому рейді в Спітхеді. Видання з посиланням на ВМС У середині листопада у Європі з'явиться американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford.Про це у неділю, 30 жовтня, повідомляє видання UK Defence Journal.Повідомляється, що на борту авіаносця базується близько 90 літаків та гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C.Авіаносці зайдуть на військово-морську базу Портсмут на півдні Англії, а надто великий для цього Gerald Ford залишиться на зовнішньому рейді в Спітхеді. Видання з посиланням на ВМС США пише, що в ударну групу входять сім підрозділів, окрім Gerald Ford.

"Угруповання спільно зі збройними силами кількох союзників по НАТО візьме участь у навчаннях, включаючи морський удар великої дальності, протиповітряну оборону, боротьбу з підводними війнами та розподілені морські операції", - пише видання.



Зараз у європейських водах перебуває ударна група на чолі з американським авіаносцем USS George Bush. Він брав участь у навчаннях з оборони та стримування НАТО Neptune Strike у Середземному морі, які проходили з 14 по 28 жовтня.