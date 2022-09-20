У Європі значно подорожчав хліб - Євростат

Внаслідок російського вторгнення в Україну ціни на продукти в Європі, зокрема, хліб, значно зросли.
Про це повідомляє Євростат.
Статистична служба повідомляє, що у серпні 2022 року ціна на хліб у ЄС була в середньому на 18% вищою, ніж у серпні 2021 року.
Фахівці додають, що Україна та росія були великими експортерами зерна, пшениці, кукурудзи, насіння олійних культур та добрив.
Крім цього, за даними Євростату, деякі країни ЄС переживають більш значне зростання цін на продовольство, ніж інші. Високі показники зміни цін на хліб були відзначені в Угорщині (+66% у серпні 2022 року), за нею йдуть Литва (+33%), Естонія та Словаччина (обидві країни – по +32%).
Крім цього, за даними Євростату, деякі країни ЄС переживають більш значне зростання цін на продовольство, ніж інші. Високі показники зміни цін на хліб були відзначені в Угорщині (+66% у серпні 2022 року), за нею йдуть Литва (+33%), Естонія та Словаччина (обидві країни – по +32%).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі