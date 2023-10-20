У Європі зростають ціни на газ через війну на Близькому Сході

14:38 20 жовтня Київ, Україна

Європейські ціни на природний газ знову почали зростати на тлі зростаючих побоювань щодо можливого розширення війни на Близькому Сході.



За даними агентства Bloomberg, ф'ючерси на природний газ на торговому майданчику TTF в Нідерландах сьогодні збільшилися на 1,5%, досягнувши позначки 51 євро за мегават-годину (приблизно до 570 доларів за тисячу кубометрів).



Варто зазначити, що поточні ціни на газ перебувають на рівні приблизно на 35% вище, ніж до нападу, який стався 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль. Варто зазначити, що США і Європейський Союз визнали ХАМАС терористичною організацією.



Крім того, зростають занепокоєння про можливе втягування США у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході. За даними, Пентагон повідомив про збільшення кількості атак безпілотників в Іраку та Сирії, тоді як американський есмінець перехопив крилаті ракети, випущені бойовиками-хуситами з Ємену.