У Європі падає ціна на газ, а сховища заповнені майже на 90%

18:30 08 серпня Київ, Україна

Як не сподівався путін заморозити Європу без російського газу, його сподівання не справдилися. І навіть навпаки, вартість газу в Європі продовжує падати. Про це повідомляє InterContinental Exchange (ІCE).

Зазначається, що ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 1,7%, до 29,97 євро за мегават-годину (близько 350 доларів за тисячу кубометрів).

За даними агентства Bloomberg, слабкий попит після минулорічної енергетичної кризи та високі рівні зберігання газу допомагають стримувати ціни.

Як повідомляється, запаси палива в ЄС заповнені більш ніж на 87%, що дещо менше за обов'язковий цільовий показник блоку в 90% до листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, включаючи Іспанію та Нідерланди, тоді як Німеччина та Італія наближаються до нього.

На зниження ціни на газ вплинуло те, що сховища заповнені майже на 90%.

Зазначається, що Франція перебуває серед аутсайдерів, де рівень зберігання становить 78% після того, як на початку цього року постачання енергії в країну було перервано на кілька тижнів через загальнонаціональні страйки. Порівняно з довгостроковими середніми історичними показниками в країні немає затримок – вона просто відстає від інших членів ЄС, які мають більш повні запаси, ніж зазвичай.

Проте проблеми із постачанням залишаються, особливо після того, як імпорт зрідженого природного газу до Європи нещодавно впав до найнижчого рівня з 2021 року. Експорт надохолодженого палива з США зараз вигідніший для Азії, ніж для Європи у вересні, жовтні та листопаді. Цього місяця також можуть скоротитися глобальні постачання ЗПГ.

Раніше повідомлялося, що ціна на газ у Європі різко зросла через спеку. Спотова ціна газу на європейському ринку збільшилася на 11,2% і сягнула 360 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, імпорт скрапленого газу до Європи на мінімумі з осені 2021 року. В цей час у Європі рівень запасів вищий за середній, і на континенті спостерігається зниження попиту.