У Європі знайшли новий варіант ВІЛ. Він виснажує імунну систему швидше

16:42 04 лютий Київ, Україна

Вчені описали новий варіант вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який має більш високу вірулентність, ніж у інших варіантів, викликаючи швидше прогресування інфекції, і, ймовірно, заразніше за них. Варіант VВ, як його назвали автори, циркулює в Нідерландах вже близько трьох десятиліть, і поки що його виявили у 109 осіб. Дослідження оприлюднено у журналі Science.



Що таке вірулентність та яка вона у ВІЛ?



Вірулентність можна описати як міру хвороботворності збудника, тобто наскільки небезпечні наслідки можуть спричинити зараження ним. Вона відрізняється не тільки залежно від виду патогену, та й між різними його варіантами, як це можна побачити і на прикладі SARS-CoV-2. Вірус імунодефіциту людини поділяють на два основні типи: ВІЛ-1 та ВІЛ-2, з яких перший відповідальний за більшість випадків інфекції у світі та має більш високу вірулентність, ніж у іншого. Зі свого боку, найбільш поширені підтипи ВІЛ-1 відносяться до основної М-групи, і вони теж характеризуються різним ступенем заразності та хвороботворності..



Який варіант вірусу знайшли вчені? Вірулентність можна описати як міру хвороботворності збудника, тобто наскільки небезпечні наслідки можуть спричинити зараження ним. Вона відрізняється не тільки залежно від виду патогену, та й між різними його варіантами, як це можна побачити і на прикладі SARS-CoV-2. Вірус імунодефіциту людини поділяють на два основні типи: ВІЛ-1 та ВІЛ-2, з яких перший відповідальний за більшість випадків інфекції у світі та має більш високу вірулентність, ніж у іншого. Зі свого боку, найбільш поширені підтипи ВІЛ-1 відносяться до основної М-групи, і вони теж характеризуються різним ступенем заразності та хвороботворності.. Зазвичай вірулентність ВІЛ визначають за вірусним навантаженням організму пацієнта, тобто концентрації вірусних частинок в одиниці плазми крові, яка також вказує на заразність пацієнта, та кількість імунних Т-клітин типу CD4+, які найбільше уражаються вірусом імунодефіциту, в одиниці периферичної крові. Обидва показники значною мірою залежать від генетичних особливостей самого вірусу, тому припускають, що відстежуючи вірусне навантаження та кількість імунних клітин можна виявити нові варіанти ВІЛ. І дослідження вчених з Оксфордського університету та їхніх колег із Великобританії та Нідерландів, які виявили новий небезпечний варіант вірусу імунодефіциту людини, свідчить на користь цієї ідеї.



Завдяки проекту BEEHIVE, завданням якого є дослідження ВІЛ, вчені виявили новий варіант вірусу підтипу B, який вони назвали варіантом VB. Зробити це вдалося, проаналізувавши вірусний геном у 17 ВІЛ-інфікованих пацієнтів, з яких 15 були з Нідерландів, один із Швейцарії та ще один із Бельгії. Пацієнти звертали увагу на те, що вірусне навантаження у них було значно вищим, ніж зазвичай на такому етапі зараження (6-24 місяців від отримання позитивного результату тесту).



Щоб дослідити невідомий варіант збудника докладніше, вчені проаналізували інформацію про більш ніж шість тисяч пацієнтів у Нідерландах, заражених вірусом імунодефіциту підтипу В. Так вони виявили ще 92 особи, інфіковані новим варіантом VВ. І у цих пацієнтів, так само як і у 17 інших, спостерігалося нетипове високе вірусне навантаження — в середньому в 3,5 рази, досягаючи деяких 5,5 разу. Крім того, інфекція цим варіантом приблизно вдвічі швидше зменшувала у хворих кількість CD4+ клітин у крові. Математичне моделювання показало, що без лікування небезпечну позначку менш ніж 350 клітин на мілілітр крові (при нормі понад 500) 30-річні пацієнти-чоловіки з варіантом VВ досягають у середньому за 9 місяців від постановки діагнозу, тоді як пацієнти з іншими варіантами – по 36 місяців. А важку стадію з 200 клітинами на мілілітр, що загрожує розвитком СНІДу, вони можуть досягти за 2-3 роки, а не 6-7, як у випадку з VV варіантом. І цей ефект зберігся навіть після обліку зростання вірусного навантаження, тобто він обумовлений особливостями самого вірусу.

. С) Виживання пацієнтів протягом 6 років після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція. Червоний колір означає інфікованих новим варіантом, синій – заражених іншими варіантами. Chris Wymant et al. / Science, 2022" src="/storage/202202/image/934ace56cd84d05a950bd160228b653d1d78a4ef843786579eea791c40bf9293.jpg" В) Очікуване зниження кількості CD4+ клітин із роками без лікування ВІЛ-інфекції. С) Виживання пацієнтів протягом 6 років після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція. Червоний колір означає інфікованих новим варіантом, синій – заражених іншими варіантами. Chris Wymant та ін. / Science, 2022" width="4333" height="1486" />



Але хороша новина полягає в тому, що смертність при інфікуванні новим варіантом суттєво не відрізняється від такої у заражених іншими варіантами. Через прискорене виснаження імунних клітин, це, швидше за все, заслуга своєчасного початку лікування, яке все ще ефективно проти збудника.



Звідки взявся новий варіант і що зумовило його вірулентність?



Вчені дійшли висновку, що варіант VВ з'явився внаслідок випадкових мутацій de novo, а не через рекомбінацію - обмін фрагментами геному між різними вірусами. У VB виявили 250 змін на рівні амінокислот та 509 змін на рівні нуклеотидів, тому визначити точну генетичну причину збільшеної вірулентності вчені не змогли.



Щодо часу походження автори припускають, що варіант VВ виник приблизно на початку 1990-х років. З того часу кількість інфікованих людей постійно зростала, досягнувши піку приблизно у 2008 році. Втім, вчені обережні в інтерпретації цих результатів, оскільки точна кількість ВІЛ-інфікованих, а тим більше заражених варіантом VB, невідома.