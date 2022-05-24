В Європі злякалися нового коронавірусу, країни одна за одною закривають свої кордони

08:16 21 грудня Киев, Украина

Велика частина Європи закриває свої кордони від Великобританії. Нижче представлений список країн, які вже ввели заборону на авіасполучення з Британією або тільки збираються ввести такий.



Про це повідомляє ВВС.





За межами Сполученого Королівства дев'ять випадків нового штаму вже виявлені в Данії, один в Нідерландах і ще один в Австралії, повідомили в ВООЗ. Увечері



Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше раніше відомого варіанту, але вчені не вважають, що він більш смертельний або викликає більш важкі симптоми. У недавній заяві британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим за колишній.



Також поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин, які до цього моменту вже використовуються в багатьох країнах світу.



Зростаючий список країн, переважно в Європі, закрив і скоро закриє сполучення з Великобританією. Британська сторона постійно інформує Всесвітню організацію охорони здоров'я про хід досліджень нового типу вірусу, а ВООЗ, зі свого боку, буде інформувати громадськість про розвиток ситуації.За межами Сполученого Королівства дев'ять випадків нового штаму вже виявлені в Данії, один в Нідерландах і ще один в Австралії, повідомили в ВООЗ. Увечері про виявлення пацієнта з таким же варіантом вірусу повідомило Міністерство охорони здоров'я Італії , ця людина також прибула з Великобританії кілька днів тому.Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше раніше відомого варіанту, але вчені не вважають, що він більш смертельний або викликає більш важкі симптоми. У недавній заяві британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим за колишній.Також поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин, які до цього моменту вже використовуються в багатьох країнах світу.Зростаючий список країн, переважно в Європі, закрив і скоро закриє сполучення з Великобританією.

Нідерланди - на початку грудня тут також був виявлений випадок зараження новим типом вірусу, який міг бути завезений з Британії. Заборона введена до 1 січня;

Італія - міністр закордонних справ повідомив, що заборона буде введена, але коли і на скільки, поки невідомо; про випадки нового "британського" штаму тут не повідомляється;

Бельгія - припинені з неділі всі авіарейси з Великобританії, як і поїзди "Євростар" з Лондона принаймні на 24 години;

Ірландія - з півночі неділі призупинить повітряне та поромне сполучення з Великобританією, попередньо на 48 годин. Ірландія, втім, має і сухопутний кордон зі Сполученим Королівством;

Франція - закриття кордонів з Британією терміном на 48 годин набуде чинності з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем в неділю). Це стосується всіх пасажирських і вантажних перевезень із Сполученого Королівства повітрям, водою і залізницею;

Німеччина - перестає приймати авіарейси з Британії з опівночі неділі;

Австрія - готується оголосити про схожі заходи;

Латвія - МЗС Латвії повідомив, що авіасполучення з Британією припиняється з опівночі 21 грудня до 1 січня;

Естонія - скасовані авіарейси з 00.00 години 21 грудня до 1 січня;

Литва

Румунія

Болгарія

Чехія

Швеція також розглядає можливість закриття в'їзду з Великобританії, остаточне рішення про це буде прийнято в понеділок.

Ізраїль - з неділі попередньо на найближчі 7 днів закрив сполучення з Британією, Данією та Південною Африкою - країнами, де виявлені два нові штами коронавірусу;

Туреччина призупинила авіасполучення з Великобританією, Данією та Нідерландами. На який термін, поки не повідомляється.

Швейцарія з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) призупинить всі авіарейси до Великобританії і з неї аж до особливого розпорядження.

Кувейт - закрив авіасполучення з Британією на невизначений термін.

Саудівська Аравія: закрила всі пропускні пункти через кордон, включаючи аеропорти, порти і наземні переходи, на тиждень.

"Ситуація знаходиться на контролі оперативного штабу з недопущення завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції. Про всі прийняті рішення буде повідомлено додатково", - сказали ТАСС в оперштабі по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в понеділок проведе засідання урядового кризового комітету Cobra. Особливо буде обговорюватися безперервність потоку вантажів до Великобританії і з неї, повідомив прессекретар уряду.