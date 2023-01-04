У Європі газові сховища заповнені на 83% - ЄК

18:49 04 січня Київ, Україна

Тепла зима та запобіжні заходи дозволили Євросоюзу стабілізувати ціни на газ та забезпечити заповнення газових сховищ на рівні 83%. Цей показник навіть вищий за ті, які були восени.



Про це заявив під час брифінгу у Брюсселі представник Єврокомісії Тім Макфі у середу, 4 січня.

"За останніми даними, є близько 83% заповнення газом їхніх можливостей. Це досить хороша позиція, особливо в цю пору року. Ми мали на меті досягти 80% заповнення в листопаді минулого року. Як бачимо, цієї зими ми перевищили цей показник. Завдяки теплій погоді, що спостерігається, попит був нижчим, ніж у попередні роки, тому запаси газу залишаються на високому рівні", - розповів він.

За його словами, така ситуація істотно впливає на весь ринок, стабілізує та знижує ціни.

"Заповнення сховищ є одним із заходів, що дозволили нам створити "подушку безпеки" на цю зиму. Ми також прийняли механізм ринкової корекції, приділили багато часу та енергії диверсифікації енергетичного постачання. Ми бачили рекордні рівні поставок зрідженого газу LNG, і це був один із головних ресурсів, які прийшли на заміну російському газу, який ми більше не імпортуємо», – наголосив Макфі.

Він зазначив, що ЄС усвідомлює виклики, які постануть перед ним у підготовці до наступної зими, і вже ухвалив необхідні правові рішення для їхнього подолання. Зокрема, встановлено правові межі для спільної закупівлі газу, вперше в історії, за участю всіх зацікавлених країн ЄС.

"Наразі ситуація така: у нас "здоровий" рівень заповнення сховищ газу на початок цього року, але виклики зберігаються. Тому все, що ми маємо зробити - це виконувати рішення, ухвалені минулого року, та просувати довгострокові реформи для розвитку відновлюваних джерел та енергоефективності. Відповідні пропозиції вже знаходяться на столі у наших законодавців, тому ми очікуємо на їхнє прийняття так швидко, як це можливо", - додав представник Єврокомісії.

Як уже повідомлялося раніше, Європа почала закачування природного газу у свої підземні сховища на тлі теплої погоди і скорочення попиту через свята.