Через події, що відбуваються в Білорусі останні чотири місяці, в Європарламенті почався збір підписів за перенесення Чемпіонату світу-2021 з хокею з Мінська в місто іншої країни.
Про це повідомляє Газета.ру.
Чемпіонат світу з хокею 2020 року мав відбутися в Швейцарії, проте був скасований через пандемію коронавірусної інфекції. Ситуація з поширенням вірусу в світі знову погіршилася. Через це Міжнародна федерація хокею скасувала 18 змагань, які повинні були пройти в наступному році.
Проблема з ЧС-2021 лежить в іншій області. Він повинен пройти в двох країнах - Латвії та Білорусі - і одна з них викликає серйозні нарікання у світової громадськості.
Як відомо, в Білорусі тривають масові протести незгодних з офіційними підсумками виборів, які жорстко придушуються силовими структурами. На думку світової громадськості, тим самим порушуються права людини в державі.
Під "заміс" силовиків потрапили вже і багато відомих спортсменів країни, які виступили проти Лукашенка. Правда, це не стосується хокеїстів - в цьому виді спорту або відкрито підтримують президента, або вважають за краще мовчати. У будь-якому випадку, час іде, а обстановка в країні не стає спокійнішою, протести не припиняються. Не перестають відбуватися і затримання, а в пресі з'являються чергові моторошні історії про поведінку правоохоронців і умови утримання в ізоляторах.
Хокейна громадськість Європи вже неодноразово звертала увагу Світової хокейної федерації (ІІХФ) на те, що відбувається, та й її керівники висловлювали побоювання з приводу проведення чемпіонату світу в країні, але ті поки вважають за краще не робити жодних кроків.
Однак навряд чи у ІІХФ вийде мовчати і далі, оскільки ситуація дійшла вже до обговорення в Європарламенті, де вже почали збір підписів за перенесення турніру з Мінська в місто іншої країни.
Чемпіонат світу з хокею 2020 року мав відбутися в Швейцарії, проте був скасований через пандемію коронавірусної інфекції. Ситуація з поширенням вірусу в світі знову погіршилася. Через це Міжнародна федерація хокею скасувала 18 змагань, які повинні були пройти в наступному році.
Проблема з ЧС-2021 лежить в іншій області. Він повинен пройти в двох країнах - Латвії та Білорусі - і одна з них викликає серйозні нарікання у світової громадськості.
Як відомо, в Білорусі тривають масові протести незгодних з офіційними підсумками виборів, які жорстко придушуються силовими структурами. На думку світової громадськості, тим самим порушуються права людини в державі.
Під "заміс" силовиків потрапили вже і багато відомих спортсменів країни, які виступили проти Лукашенка. Правда, це не стосується хокеїстів - в цьому виді спорту або відкрито підтримують президента, або вважають за краще мовчати. У будь-якому випадку, час іде, а обстановка в країні не стає спокійнішою, протести не припиняються. Не перестають відбуватися і затримання, а в пресі з'являються чергові моторошні історії про поведінку правоохоронців і умови утримання в ізоляторах.
Хокейна громадськість Європи вже неодноразово звертала увагу Світової хокейної федерації (ІІХФ) на те, що відбувається, та й її керівники висловлювали побоювання з приводу проведення чемпіонату світу в країні, але ті поки вважають за краще не робити жодних кроків.
Однак навряд чи у ІІХФ вийде мовчати і далі, оскільки ситуація дійшла вже до обговорення в Європарламенті, де вже почали збір підписів за перенесення турніру з Мінська в місто іншої країни.
Карлсбро висловилася з приводу Дмитра Баскова, який з 2018 по 2020 роки був генеральним директором мінського "Динамо", а після нових виборів президента країни очолив ФХБ.
Басков постійно висловлюється на підтримку Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, що навряд чи може здивувати, адже він є головним тренером урядової команди, за яку виступає сам Лукашенко, його син, а також колишні професійні хокеїсти.
А ось суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська раніше категорично заявляла, що ЧС з хокею в країні зараз неможливий.
Ще до цих подій генеральний секретар Міжнародної федерації хокею Хорст Ліхтнер категорично заявляв, що ІІХФ не розглядатиме перенесення чемпіонату світу в іншу країну.
І все ж, здається, що відкрутитися від рішення ІІХФ не вдасться, оскільки провідні хокейні країни вже починають загрожувати бойкотом турніру.
Ну а президент Федерації хокею Чехії Томас Крал і зовсім заявив, що його національна команда може не поїхати на турнір.
Чемпіонат світу 2021 року має пройти в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Раніше на тлі протестів в Білорусі прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявляв про початок переговорів з Міжнародною федерацією хокею про перенесення білоруської частини першості в іншу країну.
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