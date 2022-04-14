14:04 19 листопада Київ, Україна

Через події, що відбуваються в Білорусі останні чотири місяці, в Європарламенті почався збір підписів за перенесення Чемпіонату світу-2021 з хокею з Мінська в місто іншої країни.

Про це повідомляє Газета.ру.



Чемпіонат світу з хокею 2020 року мав відбутися в Швейцарії, проте був скасований через пандемію коронавірусної інфекції. Ситуація з поширенням вірусу в світі знову погіршилася. Через це Міжнародна федерація хокею скасувала 18 змагань, які повинні були пройти в наступному році.



Проблема з ЧС-2021 лежить в іншій області. Він повинен пройти в двох країнах - Латвії та Білорусі - і одна з них викликає серйозні нарікання у світової громадськості.



Як відомо, в Білорусі тривають масові протести незгодних з офіційними підсумками виборів, які жорстко придушуються силовими структурами. На думку світової громадськості, тим самим порушуються права людини в державі.



Під "заміс" силовиків потрапили вже і багато відомих спортсменів країни, які виступили проти Лукашенка. Правда, це не стосується хокеїстів - в цьому виді спорту або відкрито підтримують президента, або вважають за краще мовчати. У будь-якому випадку, час іде, а обстановка в країні не стає спокійнішою, протести не припиняються. Не перестають відбуватися і затримання, а в пресі з'являються чергові моторошні історії про поведінку правоохоронців і умови утримання в ізоляторах.



Хокейна громадськість Європи вже неодноразово звертала увагу Світової хокейної федерації (ІІХФ) на те, що відбувається, та й її керівники висловлювали побоювання з приводу проведення чемпіонату світу в країні, але ті поки вважають за краще не робити жодних кроків.



Однак навряд чи у ІІХФ вийде мовчати і далі, оскільки ситуація дійшла вже до обговорення в Європарламенті, де вже почали збір підписів за перенесення турніру з Мінська в місто іншої країни.

"Спорт не повинен бути політикою, але це не привід закривати очі на те, що зараз відбувається в Білорусі. Ми не можемо проводити чемпіонат світу в Мінську, коли протестувальників заарештовують і катують на вулиці. Абсолютно неприйнятно підтримувати режим, який використовує зброю проти власного населення, - наводить Tribuna.com слова шведського депутата Європарламенту Карін Карлсбро.- Те, що глава Федерації хокею Білорусі якось пов'язаний з цими жахливими нападами на мирних демонстрантів, це дуже серйозно. ІІХФ повинна припинити будь-яку співпрацю з Басковим доти, поки не буде проведено незалежне розслідування. Неприпустимо, щоб з цього приводу не було зроблено ніяких дій".

Карлсбро висловилася з приводу Дмитра Баскова, який з 2018 по 2020 роки був генеральним директором мінського "Динамо" , а після нових виборів президента країни очолив ФХБ.



Басков постійно висловлюється на підтримку Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, що навряд чи може здивувати, адже він є головним тренером урядової команди, за яку виступає сам Лукашенко, його син, а також колишні професійні хокеїсти.

"Мені незрозумілі дії людей, які закликають до спортивної солідарності і виступають проти чемпіонату світу з хокею в Мінську. Виходить, що наш уболівальник не заслужив свято? Те ж саме стосується спортсменів. Всі ми знаємо і розуміємо, який престиж - брати участь в чемпіонаті світу, - говорив Басков ще тиждень тому. - Виходить, що хокеїсти не заслуговують цієї солідарності? Комусь із цих хокеїстів, можливо, випала честь єдиний раз на домашньому чемпіонаті світу зіграти проти грандів світового хокею при рідних і близьких. А для когось це, можливо, останній чемпіонат світу в кар'єрі".

А ось суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська раніше категорично заявляла, що ЧС з хокею в країні зараз неможливий.

"Спортсмени, спасибі вам. Ви створили робочу групу з перенесення чемпіонату світу з хокею з Білорусі в іншу країну, тому що він неможливий, поки в країні не зупинено насильство", - цитує Тихановську Tribuna.com.

Ще до цих подій генеральний секретар Міжнародної федерації хокею Хорст Ліхтнер категорично заявляв, що ІІХФ не розглядатиме перенесення чемпіонату світу в іншу країну.

"Політики, які самі не можуть знайти рішення, не можуть вимагати політичних рішень від нас. Ми не дозволимо себе шантажувати. Ніхто не може просити нас про це. Ми не порушуємо договір. Ми не можемо сказати: "Вибачте, ми помилилися, тепер ми йдемо в інше місце", - говорив генсек. - Ми не поїдемо в країну, де панує хаос і революція. Але я переконаний, що якщо країна повернеться до нормального способу життя, це буде фантастичний чемпіонат світу".

І все ж, здається, що відкрутитися від рішення ІІХФ не вдасться, оскільки провідні хокейні країни вже починають загрожувати бойкотом турніру.

"Є три проблемні питання, які пов'язані з турніром. Перший - це коронавірус, який може привести до того, що організація турніру опиниться під загрозою з міркувань здоров'я і безпеки, - виступила міністр культури і науки Фінляндії Анніка Саарікко. - Другий - заворушення в Білорусі. Вони пов'язані з ризиком для учасників. Третє питання - це права людини і політична перспектива. Ситуація в Білорусі широко обговорюється на міжнародному рівні.

Зараз ми працюємо над заявою міністрів рівня ЄС про те, що змагання не повинні проводитися в Білорусі. Тут ми діємо на випередження. З точки зору Фінляндії, питання безпеки стоїть на першому місці.

У той самий час слід визнати, що для Фінляндії ЧС є набагато більш значущим, ніж для багатьох інших країн. Для Фінляндії хокей - важливий вид спорту. Як і для Білорусі. У той самий час є безліч країн ЄС, які не вважають це питання настільки серйозним. Моя мета - виробити єдину позицію на рівні міністрів ЄС щодо ЧС-2021. Рішення необхідне, тому що зараз це питання обговорюється в ІІХФ".

Ну а президент Федерації хокею Чехії Томас Крал і зовсім заявив, що його національна команда може не поїхати на турнір.

"Якщо чемпіонат відбудеться, то це не означає, що туди приїдуть всі команди. Ми не знаємо, що буде відбуватися на вулицях. Я не знаю, чи відправлю я гравців в Білорусь. Можливо, ні", - цитує Крала Ceska Televize.

Чемпіонат світу 2021 року має пройти в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Раніше на тлі протестів в Білорусі прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявляв про початок переговорів з Міжнародною федерацією хокею про перенесення білоруської частини першості в іншу країну.