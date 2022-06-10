Цього місяця з'явиться преміум версія Телеграм

19:53 10 червня Київ, Україна

Чутки про те, що з'явиться платна версія Телеграм, з'явилися ще у грудні 2021 року. Сьогодні ж творець месенджера Павло Дуров повідомив , що вже цього місяця буде представлена платна версія Telegram Premium.



Усі вже існуючі функції месенджера залишаться доступними у безкоштовній версії, власники передплати зможуть скористатися лише «додатковими функціями, швидкістю та ресурсами». Крім того, вони матимуть можливість першими використовувати нові функції Telegram.

«Більш того, користувачі, які не підписані на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, вони зможуть переглядати дуже великі документи, медіа та стікери, надіслані преміум-користувачами», — написав Дуров.

Інші подробиці про функціонал платної версії, як і її вартість та дату запуску, він називати не став.