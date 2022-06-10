Цього місяця з'явиться преміум версія Телеграм

Чутки про те, що з'явиться платна версія Телеграм, з'явилися ще у грудні 2021 року. Сьогодні ж творець месенджера Павло Дуров повідомив , що вже цього місяця буде представлена платна версія Telegram Premium.
Усі вже існуючі функції месенджера залишаться доступними у безкоштовній версії, власники передплати зможуть скористатися лише «додатковими функціями, швидкістю та ресурсами». Крім того, вони матимуть можливість першими використовувати нові функції Telegram.
Інші подробиці про функціонал платної версії, як і її вартість та дату запуску, він називати не став.
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