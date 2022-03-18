В цьому році виборів у Киргизстані не буде

08:34 23 жовтня Київ, Україна

Парламент Киргизстану прийняв рішення про скасування раніше призначених президентських і парламентських виборів.



Про це повідомляє пресслужба парламенту (Жогорку Кенеша) країни.



Відповідний законопроєкт, який передбачає зупинку дій статей 38 і 63 конституційного Закону "Про вибори президента Киргизької Республіки і депутатів Жогорку Кенеша Киргизької Республіки", ухвалили 22 жовтня. Згідно з документом, проведення дострокових виборів президента і повторних виборів депутатів Жогорку Кенеша відбудеться після конституційної реформи. Законопроєкт підтримали 83 депутати парламенту.



Таким чином, парламентські вибори повинні бути призначені не пізніше 1 червня 2021 року.