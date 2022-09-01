В естонській Нарві вирішили перенести суперечливий радянський танк у "закрите місце"

15:03 08 серпня Київ, Україна

Коаліція в Нарві ухвалила рішення про перенесення встановленого в місті радянського танка-пам'ятника.

Рішення було ухвалено в неділю ввечері на зборах коаліції, повідомив у понеділок голова нарвського округу "Естонії 200" Денис Ларченко.



За його словами, коаліція вирішила скликати за першої нагоди засідання міських зборів, на якому буде ухвалено рішення доручити міській управі демонтувати нарвський танк і перевезти його тимчасово у закрите та безпечне місце на території міста.



При міських зборах також створять тимчасову комісію, яка ухвалить рішення про майбутнє решти радянських пам'яток на території Нарви.



За словами Ларченка, це рішення ухвалюється через бажання знизити напруженість навколо танка.

"Ми повинні ухвалити рішення про майбутнє радянських пам'яток у Нарві, і ці рішення повинні ухвалити самі жителі Нарви", – сказав Ларченко.