В естонській Нарві вирішили перенести суперечливий радянський танк у "закрите місце"

Коаліція в Нарві ухвалила рішення про перенесення встановленого в місті радянського танка-пам'ятника.
Рішення було ухвалено в неділю ввечері на зборах коаліції, повідомив у понеділок голова нарвського округу "Естонії 200" Денис Ларченко.
За його словами, коаліція вирішила скликати за першої нагоди засідання міських зборів, на якому буде ухвалено рішення доручити міській управі демонтувати нарвський танк і перевезти його тимчасово у закрите та безпечне місце на території міста.
При міських зборах також створять тимчасову комісію, яка ухвалить рішення про майбутнє решти радянських пам'яток на території Нарви.
За словами Ларченка, це рішення ухвалюється через бажання знизити напруженість навколо танка.
За його словами, коаліція вирішила скликати за першої нагоди засідання міських зборів, на якому буде ухвалено рішення доручити міській управі демонтувати нарвський танк і перевезти його тимчасово у закрите та безпечне місце на території міста.
При міських зборах також створять тимчасову комісію, яка ухвалить рішення про майбутнє решти радянських пам'яток на території Нарви.
За словами Ларченка, це рішення ухвалюється через бажання знизити напруженість навколо танка.
У понеділок із владою Нарви також зустрінеться прем'єр-міністр Кайя Каллас.
Раніше Каллас заявила, що уряд погодився з тим, що радянські пам'ятники мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.
Одним із найбільш відомих таких монументів є радянський танк в естонському місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) – етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.
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