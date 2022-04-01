В Естонії з'явилися безпілотні екоавтобуси

В естонському місті Тарту почали курсувати безпілотні автобуси, розраховані на шість пасажирів і такі, що не забруднюють навколишнє середовище
На першому етапі автобуси на водні працюватимуть в тестовому режимі. В Естонії ці автобуси називають транспортом останнього кілометра, адже вони будуть розвозити людей від великих транспортних вузлів у віддалені райони.
Безпілотний автобус розробила компанія Auve Tech спільно з Тартуським університетом.
Він управляється дистанційно за допомогою операторів в єдиному центрі, повідомляється на сайті університету.
Гендиректор Auve Tech Йоханес Мосс вважає використання водневого транспорту важливим для навколишнього середовища, оскільки це є екологічно чистою заміною приватним автомобілям.
Під час руху мікроавтобус на водневому паливі виділяє в атмосферу тільки водяні випаровування і теплову енергію.
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