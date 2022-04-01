В Естонії з'явилися безпілотні екоавтобуси

18:49 05 липня Київ, Україна

В естонському місті Тарту почали курсувати безпілотні автобуси, розраховані на шість пасажирів і такі, що не забруднюють навколишнє середовище

На першому етапі автобуси на водні працюватимуть в тестовому режимі. В Естонії ці автобуси називають транспортом останнього кілометра, адже вони будуть розвозити людей від великих транспортних вузлів у віддалені райони.

Безпілотний автобус розробила компанія Auve Tech спільно з Тартуським університетом.



Він управляється дистанційно за допомогою операторів в єдиному центрі, повідомляється на сайті університету.



Гендиректор Auve Tech Йоханес Мосс вважає використання водневого транспорту важливим для навколишнього середовища, оскільки це є екологічно чистою заміною приватним автомобілям.



Під час руху мікроавтобус на водневому паливі виділяє в атмосферу тільки водяні випаровування і теплову енергію.