В Естонії узаконили одностатеві шлюби

13:48 20 червня Київ, Україна

Естонія стала другою країною після Словенії у Східній Європі, яка легалізувала одностатеві шлюби. Закон , який передбачає можливість укладання шлюбу між двома повнолітніми особами незалежно від їхньої статі з 1 січня 2024 року, ухвалив парламент Естонії (Рійгікогу).



Про це повідомляє ERR.



Зазначається, що за це рішення проголосували 55 членів Рійгікогу, проти висловилися 34.



Закон передбачає зміну змісту інституту шлюбу, відомого за сімейним правом, таким чином, що в майбутньому у шлюб можуть вступати дві фізичні особи, які досягли повноліття, незалежно від їхньої статі.



Як альтернатива шлюбу також можливі угоди про спільне проживання. Документ встановлює спрощену процедуру переходу від договору про спільне проживання у шлюб та містить положення, необхідні для імплементації Закону про спільне проживання до правового порядку.



Тепер одностатеві подружні пари також можуть усиновлювати дітей. Одностатеве подружжя може усиновити дитину одного з подружжя за згодою другого біологічного батька/матері. Документ встановлює принцип, згідно з яким у дитини не може бути більше двох батьків. Зберігається принцип, за яким права та обов'язки стосовно дитини передусім належать її біологічним батькам.



Законопроєкт пройшов перше читання 22 травня та до встановленого терміну було подано 711 поправок.