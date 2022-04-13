В Естонії відбулася акція на підтримку жертв сексуального насильства російською армією. Фото

13:03 13 квітня Київ, Україна

У столиці Естонії, Таллінні, третій день поспіль жінки виходять до посольства рф на знак протесту проти масових зґвалтувань українок російськими солдатами-терористами.

Про це повідомляє місцеве видання.



Близько 20 жінок зібралися перед посольством росії, щоб привернути увагу до насильства з боку російських солдатів проти українських жінок та дітей. Жінки з пакетами на голові, зав'язаними руками та закривавленим тілом, вишикувалися в ряд перед будівлею посольства.



Організатори акції хотіли передати таке: «Російські солдати ґвалтують та вбивають безневинних жінок та дітей в Україні. Люди, що підтримують цю війну, тим самим підтримують військові злочини, кричущі звірства і самі є співучасниками цих дій. Це наше послання прихильникам путінського режиму (у росії, Естонії та інших країнах)», – зазначає видання Естонії.