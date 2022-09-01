В Естонії розпочали демонтаж радянських пам'яток у проросійській Нарві

В естонському місті Нарва з 7 години ранку вівторка розпочали демонтаж танка-пам'ятника, незважаючи на опір місцевих жителів проросійського міста.
Про це повідомляє ERR.
Уряд Естонії прийняв рішення про перенесення не лише танка, а й інших радянських пам'яток у Нарві та місті Нарва-Йиесуу. З метою забезпечення безпеки поліція запровадила комендантську годину поблизу пам'ятників, тож дорога до них для транспорту та пішоходів закрита. На кордонах знаходиться поліція та перевіряє документи.
За словами керівника нарвського відділення поліції Індрека Пюві, поліція обмежила пересування людей біля нарвського танка та прилеглих пам'ятників.
У вівторок вранці прем'єр-міністр Кая Каллас, міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу та генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер провели позачергову пресконференцію у зв'язку з демонтажем пам'ятників, питанням, яке виявилося чутливим.
За словами Каллас, після 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабну війну на території України, радянські військові пам'ятники у громадському просторі Естонії перестали бути просто місцевою проблемою.
Радянський танк, один із найвідоміших символів радянської окупації в Естонії, розташований у місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) – етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.
Мер Нарви Катрі Райк висловилася проти перенесення радянського танка-пам'ятника, назвавши його частиною ідентичності місцевого російськомовного населення.
На тлі дискусій щодо демонтажу пам'ятника місцеві жителі почали чергувати біля нього, щоби не перенесли.
Мер Нарви Катрі Райк висловилася проти перенесення радянського танка-пам'ятника, назвавши його частиною ідентичності місцевого російськомовного населення.
На тлі дискусій щодо демонтажу пам'ятника місцеві жителі почали чергувати біля нього, щоби не перенесли.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі