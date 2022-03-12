В ЄС затвердили правила застосування паспортів вакцинації

Президенти Європарламенту, Ради ЄС та Європейської комісії взяли участь в офіційній церемонії підписання Регламенту ЄС про цифровий COVID-сертифікат.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Керівники євроінституцій відзначили, що цифрові COVID-сертифікати ЄС відновлять для громадян право на вільне пересування. Підписані сьогодні документи дадуть європейцям можливість подорожувати більш безпечно.
Як повідомлялося, метою введення цифрових COVID-сертифікатів ЄС є сприяння відновленню вільного та безпечного руху громадян в межах Євросоюзу під час пандемії COVID-19. Ці документи будуть видаватися в цифровому та паперовому форматах, будуть безкоштовними і будуть містити інформацію про зроблену вакцинацію, проведені тести на наявність коронавірусу або набутий імунітет. Володарі таких цифрових сертифікатів, справжність яких підтверджується індивідуальним QR-кодом, будуть позбавлені від необхідності робити додаткові тести на коронавірус, проходження карантину або самоізоляції.
Правила вжиття цифрових COVID-сертифікатів ЄС набудуть чинності з 1 липня на термін 12 місяців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі