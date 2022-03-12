В ЄС затвердили правила застосування паспортів вакцинації

17:55 14 червня Київ, Україна

Президенти Європарламенту, Ради ЄС та Європейської комісії взяли участь в офіційній церемонії підписання Регламенту ЄС про цифровий COVID-сертифікат.
 
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
«Цифровий COVID-сертифікат ЄС є символом того, що відстоює Європа, яка об'єднується перед викликами... Цифровий COVID-сертифікат ЄС був узгоджений між нашими інституціями в рекордні терміни - за 62 дні. Опрацьовуючи правовий процес, ми також створили технічну основу всієї системи, інтернет-портал ЄС, який є дієздатним з 1 червня. Ми можемо пишатися цим досягненням. Європа, яку ми знаємо і яку ми всі хочемо повернути, - це Європа без бар'єрів», - йдеться в спільній заяві президента Європарламенту Давида Сассолі, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти.
Керівники євроінституцій відзначили, що цифрові COVID-сертифікати ЄС відновлять для громадян право на вільне пересування. Підписані сьогодні документи дадуть європейцям можливість подорожувати більш безпечно.

Як повідомлялося, метою введення цифрових COVID-сертифікатів ЄС є сприяння відновленню вільного та безпечного руху громадян в межах Євросоюзу під час пандемії COVID-19. Ці документи будуть видаватися в цифровому та паперовому форматах, будуть безкоштовними і будуть містити інформацію про зроблену вакцинацію, проведені тести на наявність коронавірусу або набутий імунітет. Володарі таких цифрових сертифікатів, справжність яких підтверджується індивідуальним QR-кодом, будуть позбавлені від необхідності робити додаткові тести на коронавірус, проходження карантину або самоізоляції.

Правила вжиття цифрових COVID-сертифікатів ЄС набудуть чинності з 1 липня на термін 12 місяців.