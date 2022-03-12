В ЄС затвердили правила застосування паспортів вакцинації

Президенти Європарламенту, Ради ЄС та Європейської комісії взяли участь в офіційній церемонії підписання Регламенту ЄС про цифровий COVID-сертифікат.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Цифровий COVID-сертифікат ЄС є символом того, що відстоює Європа, яка об'єднується перед викликами... Цифровий COVID-сертифікат ЄС був узгоджений між нашими інституціями в рекордні терміни - за 62 дні. Опрацьовуючи правовий процес, ми також створили технічну основу всієї системи, інтернет-портал ЄС, який є дієздатним з 1 червня. Ми можемо пишатися цим досягненням. Європа, яку ми знаємо і яку ми всі хочемо повернути, - це Європа без бар'єрів», - йдеться в спільній заяві президента Європарламенту Давида Сассолі, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти.