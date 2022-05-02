В ЄС затвердили режим введення санкцій за порушення прав людини

В ЄС затвердили механізм введення санкцій за порушення прав людини. Юридичну силу механізм отримає 10 грудня, однак імен та компаній в ЄС поки не називають.
Як зазначається, дія подібного "акту Магнітського" власного режиму санкцій ЄС буде поширюватися на весь світ, на державні і недержавні суб'єкти.
"Механізм набуде чинності 10 грудня, але імен осіб або назв компаній поки немає", - повідомив кореспондент РС Рікард Йозвяк.
Над відповідним механізмом в ЄС почали роботу рік тому. Планувалося, що санкції будуть передбачати заморожування активів і заборону на відвідування країн ЄС для порушників прав людини.
Попередній проєкт таких обмежувальних заходів подали Нідерланди. Пропонувалося вводити санкції проти окремих порушників прав людини в світі, а також проти осіб, які не є представниками держав (це стосується, наприклад, угруповань повстанців).
Згідно з документом, заморожування рахунків і візові обмеження повинні застосовуватися проти осіб, відповідальних за позасудові страти, насильницькі зникнення і тортури.
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