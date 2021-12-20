В ЄС затвердили правила боротьби з терористичним контентом в Мережі

Компетентні органи в державах-членах ЄС матимуть право віддавати розпорядження про видалення постачальників послуг терористичного контенту або відімкнення доступу до нього у всіх країнах Євросоюзу.
Рада ЄС ухвалила у вівторок, 16 березня, постанову, спрямовану проти "поширення терористичного контенту онлайн". Про це повідомили в пресслужбі законодавчого органу Євросоюзу.
Відповідно до нововведення, терористичний контент будуть видаляти або відключати доступ до нього у всіх країнах - учасницях ЄС.
Відповідно до нововведення, терористичний контент будуть видаляти або відключати доступ до нього у всіх країнах - учасницях ЄС.
Правило буде застосовано до всіх провайдерів, які надають послуги на території ЄС - незалежно від того, чи знаходиться їхня штаб-квартира в одній з держав співтовариства, чи ні.
Чітке визначення "терористичного контенту"
Крім того, Брюссель надає чітке визначення для того, що слід вважати "терористичним контентом" - в інтересах повного дотримання основних прав і свобод. Нарешті, нове законодавство містить ефективні засоби правового захисту як користувачів, чий контент був видалений, так і постачальників послуг, які можуть подати скаргу.
Нові правила повинні набути чинності з 2022 року.
Крім того, Брюссель надає чітке визначення для того, що слід вважати "терористичним контентом" - в інтересах повного дотримання основних прав і свобод. Нарешті, нове законодавство містить ефективні засоби правового захисту як користувачів, чий контент був видалений, так і постачальників послуг, які можуть подати скаргу.
Нові правила повинні набути чинності з 2022 року.
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