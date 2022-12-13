У ЄС у виробників смартфонів буде два роки для введення роз'ємів USB Type-C

17:53 13 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє ВВС. Європейський Союз надав виробникам портативної електронної техніки термін до 28 грудня 2024 року для того, щоб вони ввели на своїх пристроях єдиний роз'єм формату USB Type-C для заряджання акумуляторів.Про це повідомляє ВВС.

"ЄС раніше погодився з тим, що нові портативні електронні пристрої повинні почати використовувати зарядний пристрій до осені 2024 року. Тепер закон увійшов до Офіційного журналу ЄС, а разом із ним було встановлено точну дату вимоги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, такі компанії, як Apple, чиї iPhone використовують власний зарядний пристрій, не зможуть продавати нові пристрої в ЄС після цієї дати, якщо вони не використовують універсальний кабель.

"Apple є найбільшим виробником, який використовує індивідуальний порт для зарядки, який є ексклюзивним для деяких продуктів. Наприклад, у серії iPhone використовується власний роз'єм Lightning", - нагадує видання.

При цьому Грег Джозвіак, старший віцепрезидент Apple з питань міжнародного маркетингу, раніше заявив Wall Street Journal, що компанія дотримуватиметься закону.



Нове правило ЄС поширюватиметься на низку малих та середніх портативних електронних пристроїв, таких як телефони, планшети, навушники та портативні ігрові приставки.