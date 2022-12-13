У ЄС у виробників смартфонів буде два роки для введення роз'ємів USB Type-C

Європейський Союз надав виробникам портативної електронної техніки термін до 28 грудня 2024 року для того, щоб вони ввели на своїх пристроях єдиний роз'єм формату USB Type-C для заряджання акумуляторів.
Про це повідомляє ВВС.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначає видання, такі компанії, як Apple, чиї iPhone використовують власний зарядний пристрій, не зможуть продавати нові пристрої в ЄС після цієї дати, якщо вони не використовують універсальний кабель.
При цьому Грег Джозвіак, старший віцепрезидент Apple з питань міжнародного маркетингу, раніше заявив Wall Street Journal, що компанія дотримуватиметься закону.
Нове правило ЄС поширюватиметься на низку малих та середніх портативних електронних пристроїв, таких як телефони, планшети, навушники та портативні ігрові приставки.
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