У ЄС вимагають від Ірану припинити підтримку росії у війні

"Необхідна зустріч із міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.



"Підкреслив необхідність негайного припинення військової підтримки росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим та відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.