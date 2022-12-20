У ЄС вимагають від Ірану припинити підтримку росії у війні
16:00 20 грудня Київ, Україна
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном росії в її війні проти України і репресії
проти опозиції в країні.
Про це Боррель написав у своєму Twitter.
"Необхідна зустріч із міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.
"Підкреслив необхідність негайного припинення військової підтримки росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим та відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.
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