У ЄС створять платформу пошуку роботи для українців, які перебувають у Європі

19:11 25 листопада Київ, Україна

Фонд талантів ЄС створив платформу пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та перебувають на території Європейського Союзу.



Про це повідомила пресслужба МЗС України.



Випробовувальний Фонд талантів ЄС – це онлайн-інструмент пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та шукають роботи в ЄС.



Порталом користуються понад 4000 державних служб зайнятості та приватних агенцій з працевлаштування. А це – понад 3 мільйони вакансій із різних сфер.



Користуватися порталом для пошуку роботи можуть особи, які перебувають під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС.



Щоб скористатися онлайн-сервісом, потрібно зареєструватися на обліковому записі претендента EURES, створити онлайн-резюме на порталі випробувального Фонду талантів ЄС та опублікувати резюме за посиланням, щоб роботодавці та консультанти могли вас знайти.