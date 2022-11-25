У ЄС створять платформу пошуку роботи для українців, які перебувають у Європі

Фонд талантів ЄС створив платформу пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та перебувають на території Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Випробовувальний Фонд талантів ЄС – це онлайн-інструмент пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та шукають роботи в ЄС.
Порталом користуються понад 4000 державних служб зайнятості та приватних агенцій з працевлаштування. А це – понад 3 мільйони вакансій із різних сфер.
Користуватися порталом для пошуку роботи можуть особи, які перебувають під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС.
Щоб скористатися онлайн-сервісом, потрібно зареєструватися на обліковому записі претендента EURES, створити онлайн-резюме на порталі випробувального Фонду талантів ЄС та опублікувати резюме за посиланням, щоб роботодавці та консультанти могли вас знайти.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Випробовувальний Фонд талантів ЄС – це онлайн-інструмент пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та шукають роботи в ЄС.
Порталом користуються понад 4000 державних служб зайнятості та приватних агенцій з працевлаштування. А це – понад 3 мільйони вакансій із різних сфер.
Користуватися порталом для пошуку роботи можуть особи, які перебувають під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС.
Щоб скористатися онлайн-сервісом, потрібно зареєструватися на обліковому записі претендента EURES, створити онлайн-резюме на порталі випробувального Фонду талантів ЄС та опублікувати резюме за посиланням, щоб роботодавці та консультанти могли вас знайти.
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