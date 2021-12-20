В ЄС із занепокоєнням стежать за військами РФ біля кордонів України

16:22 12 квітень Київ, Україна

Представник Євросоюзу Пітер Стано заявив, що країни-члени ЄС і євроінститути стежать за ситуацією на кордонах України та докладають всі дипломатичні зусилля, щоб не допустити подальшої ескалації.

«Ми дуже уважно стежимо, з дуже глибоким занепокоєнням за погіршенням ситуації з безпекою на сході України і за російськими військами, які висуваються ближче до кордонів України, а також в окупованому Криму. ЄС вже кілька разів закликав, в тому числі через високого представника і лідерів країн-членів, до спокою і деескалації. Ми вітаємо зусилля і важливі кроки, які Україна і президент Зеленський роблять в зв'язку з цим», - зазначив офіційний представник ЄС.

Він підкреслив, що повна імплементація Мінських домовленостей є єдиним шляхом вперед і може гарантувати політичне і мирне вирішення конфлікту на сході України.

«Ми закликаємо російську владу утриматися від будь-яких кроків, які можуть привести до зростання напруги, і наростити зусилля з боку Росії щодо імплементації Мінських угод... Будемо сподіватися, що не відбудеться ескалації конфлікту, це могло б бути дійсно неприйнятним. Всі поточні контакти і дипломатичні зусилля, які відбуваються зараз, спрямовані на те, щоб цього уникнути», - сказав Стано.

Він повідомив, що ЄС уважно відстежує цю ситуацію і здійснює дипломатичні контакти на різних рівнях. Ситуація в Україні буде однією з тем порядку денного неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться наступного понеділка в режимі телеконференції.