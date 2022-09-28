У ЄС розглядають пропозицію про заборону громадянам обіймати посади в держкомпаніях Росії

18:13 28 вересня Київ, Україна

Євросоюз планує вести заборону громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у російських державних компаніях.



Про це повідомляє інформагентство Bloomberg із посиланням на джерела.



Пропозиція набуде чинності, якщо її підтримають усі країни-члени ЄС.



ЗМІ також повідомило, що ця заборона торкнеться колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Він є головою комітету акціонерів Nord Stream AG та ради директорів Nord Stream 2 AG.



Санкції не включатимуть конкретні списки громадян ЄС, проте національні уряди мають забезпечити дотримання обмежень.



Запропонована заборона включить період поступового впровадження, сказав один із співрозмовників.