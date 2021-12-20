В ЄС пролонгували санкції проти РФ за агресію в Україні

ЄС підписав всі необхідні документи для пролонгації санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Росії за незаконний прояв окупаційної політики на українських територіях.
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Рада Європи продовжила дію обмежень, введених проти 117 фізичних і 48 юридичних осіб, до 15 вересня 2021 року. Санкції передбачають обмеження на поїздки і заморожування активів.
Санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України вперше ввели 17 березня 2014.
Крім цього, до 31 липня 2021 року продовжують діяти санкції проти економічних секторів Росії, а до 23 червня 2021 року діятимуть санкції за окупацію Криму.
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