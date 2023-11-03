У ЄС відреагували на вихід росії із договору про заборону ядерних випробувань

Президент росії володимир путін в четвер, 2 листопада, підписав закон, який відкликає ратифікацію росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Євросоюз засудив відмову росії від участі в Договорі
Закон було опубліковано на офіційному порталі правової інформації росії.
Законопроєкт про відкликання ратифікації договору державна дума ухвалила у середині жовтня. 25 жовтня його схвалила рада федерації. У той самий день росія пропрацювала "ядерний удар" у відповідь на потенційний удар противника.Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, оголошене сьогодні рішення росії відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрозу світовій стабільності.
Законопроєкт про відкликання ратифікації договору державна дума ухвалила у середині жовтня. 25 жовтня його схвалила рада федерації. У той самий день росія пропрацювала "ядерний удар" у відповідь на потенційний удар противника.
Як відреагували у Євросоюзі
Боррель зазначив, що для міжнародного миру та безпеки вкрай важливо, щоб усі держави повністю дотримувалися мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї або інші ядерні вибухи та утримувалися від будь-яких дій, що суперечать об'єкту та цілям Договору.
ЄС закликав росію поважати цілі та завдання Договору.
За словами голови дипломатії ЄС, відмова від участі у цій міжнародній угоді є найгіршою дією для росії як постійного представника у Раді Безпеки ООН.
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