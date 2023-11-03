У ЄС відреагували на вихід росії із договору про заборону ядерних випробувань

08:08 03 листопада Київ, Україна

Президент росії володимир путін в четвер, 2 листопада, підписав закон, який відкликає ратифікацію росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Євросоюз засудив відмову росії від участі в Договорі





Законопроєкт про відкликання ратифікації договору державна дума ухвалила у середині жовтня. 25 жовтня його схвалила рада федерації. У той самий день росія пропрацювала "ядерний удар" у відповідь на потенційний удар противника. Як відреагували у Євросоюзі Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, оголошене сьогодні рішення росії відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрозу світовій стабільності. Закон було опубліковано на офіційному порталі правової інформації росії.Законопроєкт про відкликання ратифікації договору державна дума ухвалила у середині жовтня. 25 жовтня його схвалила рада федерації. У той самий день росія пропрацювала "ядерний удар" у відповідь на потенційний удар противника.Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, оголошене сьогодні рішення росії відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрозу світовій стабільності.

"Європейський Союз глибоко шкодує про це рішення росії. Усі країни-члени ЄС ратифікували ДВЗЯВ і протягом багатьох років працюють над його посиленням і набуттям чинності. Договір є інструментом надзвичайної важливості для ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Він встановив шановану потужну норму проти ядерних випробувань. у всьому світі", - йдеться у заяві.

Боррель зазначив, що для міжнародного миру та безпеки вкрай важливо, щоб усі держави повністю дотримувалися мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї або інші ядерні вибухи та утримувалися від будь-яких дій, що суперечать об'єкту та цілям Договору.

"З 2021 року ДВЗЯВ ратифікували ще 8 держав, тому зараз його ратифікація відбулася в 178 країнах світу. Договір не набув чинності, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його. Рішення росії, що входила до цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією є серйозним відступом росії від своїх зобов'язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням", - підкреслив дипломат.

ЄС закликав росію поважати цілі та завдання Договору.



За словами голови дипломатії ЄС, відмова від участі у цій міжнародній угоді є найгіршою дією для росії як постійного представника у Раді Безпеки ООН.