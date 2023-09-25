У Єревані під час акцій непокори у понеділок затримали понад 50 людей

15:42 25 вересня Київ, Україна

У столиці Вірменії, Єревані, під час акцій непокори з вимогою відставки прем'єр-міністра країни у понеділок, 25 вересня, затримали понад 50 людей за блокування вулиць.

Про це повідомляє Радіо "Азатутюн" (вірменське Радіо Свобода).



За даними журналістів, оголошені опозицією акції непокори розпочалися в Єревані з 8 години ранку за місцевим часом. Люди розділилися на кілька груп, щоб ходити вулицями та блокувати їх.

"Вони виходять на вулицю кожні кілька хвилин, скандують протягом 3-4 хвилин, закликають перехожих та водіїв приєднатися до них. Водночас поліція заявляє, що дії протестувальників незаконні, закликає очистити вулицю, і, провівши на вулиці лише кілька хвилин, протестувальники виходять на тротуар, переходять на іншу вулицю та повторюють ті самі дії”, - повідомляло “Радіо Азатутюн”.

Зокрема, на одній із вулиць протестувальники перекрили рух сміттєвими баками, але знайшлися водії, які відтіснили ці сміттєві баки машинами та продовжили свій шлях.



Йдеться про акції у різних частинах вірменської столиці. Оголошувалося, що вони мали тривати до 11 години.



За повідомленням МВС країни, станом на 9 годину ранку на вулицях Єревану через непокору вимогам співробітника поліції було затримано 53 громадян.