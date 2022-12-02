У ЄК застерегли Ілона Маска від допуску пропаганди путіна

10:36 02 грудня Київ, Україна

Twitter – єдина платформа, якою користується Юрова, яка кілька років тому вирішила залишити Facebook компанії Meta. Тепер вона розмірковує, чи варто зберігати свій обліковий запис після того, як у її стрічці нещодавно з'явилися такі матеріали, як китайська порнографія.

Наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон попередив Маска про те, що він має "значно збільшити зусилля" щодо протидії дезінформації у Twitter для дотримання правил ЄС.

Раніше Маск, за даними ЗМІ, непублічно пообіцяв Європейській комісії, що Twitter дотримуватиметься правил Європейського Союзу, у тому числі й у боротьбі з дезінформацією.



