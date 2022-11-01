В ЄК вражені стійкістю української енергосистеми в умовах війни

12:26 01 листопада Київ, Україна

У Європейській комісії вражені стійкістю української енергосистеми в умовах війни та постійних ракетних атак росії.



Про це сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю, оприлюдненому у вівторок, 1 листопада.

"Виклики, які має подолати український енергетичний сектор, звичайно, величезні. Вражає, що енергетична система залишалася майже повністю функціональною до цієї осені, протягом цих місяців війни. І навіть зараз, незважаючи на те, що росія спрямовує свої удари проти енергетичної інфраструктури, Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей», – сказала вона.



Сімсон зазначила, що це є свідченням надзвичайної стійкості та хоробрості людей, які працюють в українському енергетичному секторі.



Вона запевнила, що Євросоюз допоможе енергетичному сектору України.

"З весни ми надаємо конкретну адресну допомогу українській енергетиці. Що стосується обладнання, інструментів та матеріалів, необхідних для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури, ми працюємо за трьома напрямками: пожертвування від держав-членів, пожертвування від приватних компаній та фонд, створений Енергетичною спільнотою для фінансової допомоги на мій запит”, – розповіла Сімсон.

За її словами, йдеться про допомогу на десятки мільйонів євро, яка вже була доставлена або перебуває на стадії надання, "але, звичайно, потрібно більше, враховуючи російські удари та майбутню зиму".