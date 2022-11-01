В ЄК вражені стійкістю української енергосистеми в умовах війни

У Європейській комісії вражені стійкістю української енергосистеми в умовах війни та постійних ракетних атак росії.
Про це сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю, оприлюдненому у вівторок, 1 листопада.
Про це сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю, оприлюдненому у вівторок, 1 листопада.
Сімсон зазначила, що це є свідченням надзвичайної стійкості та хоробрості людей, які працюють в українському енергетичному секторі.
Вона запевнила, що Євросоюз допоможе енергетичному сектору України.
За її словами, йдеться про допомогу на десятки мільйонів євро, яка вже була доставлена або перебуває на стадії надання, "але, звичайно, потрібно більше, враховуючи російські удари та майбутню зиму".
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