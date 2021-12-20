У Єгипті знайдено стародавнє місто віком близько 3,4 тис років

19:02 08 квітень Київ, Україна

У Люксорі, на півдні Єгипту, археологи виявили добре збережене древнє місто, приблизний вік знахідки - 3 400 років, за твердженням експертів, його заснував фараон Аменхотеп III.

Про це повідомляє Al Balad.



Фараон жив у XIV столітті до нашої ери. Історики кажуть, що місто розвивалося до правління фараона Тутанхамона.

"Місто, яке називалося "Вознесіння Атона", було найбільшим адміністративним і промисловим поселенням Єгипту на західному березі Нілу в Луксорі. Уже в ті часи місто було поділено на вулиці, а будинки досягали у висоту трьох метрів. Воно добре збереглося, стіни будинків залишилися майже цілими, а багато приміщень були заповнені начинням, як ніби жителі просто пішли, залишивши все на своїх місцях", - зазначив керівник експедиції Захі Хавасс.

Вулиці міста оточені будинками, висота стін сягає трьох метрів. Єгиптологи знайшли пекарню і зону для приготування їжі з печами і глиняним посудом.

Безліч ливарних форм для виготовлення амулетів і елементів декору, а також інструменти для прядіння і ткацтва говорять про те, що в місті виготовляли прикраси для храмів і гробниць.

На одній зі знахідок - посуді з сушеним або вареним м'ясом вагою до десяти кілограмів є напис: "37 рік, тушковане м'ясо для третього свята Хеб Сед з бійні обори Кха, зроблене м'ясником luwy". Це підтверджує життя міста під час короля Аменхотепа III і його сина Ехнатона.



Також в поселенні знайдено величезне кладовище, однак його розміри не визначені.



За словами археолога, розкопки почалися у вересні 2020 року з метою знайти похоронний храм Тутанхамона, і експедиція була здивована, виявивши найбільше місто, коли-небудь знайдене в Єгипті.