У Єгипті знайдено стародавнє місто віком близько 3,4 тис років

У Люксорі, на півдні Єгипту, археологи виявили добре збережене древнє місто, приблизний вік знахідки - 3 400 років, за твердженням експертів, його заснував фараон Аменхотеп III.
Про це повідомляє Al Balad.
Фараон жив у XIV столітті до нашої ери. Історики кажуть, що місто розвивалося до правління фараона Тутанхамона.
Фараон жив у XIV столітті до нашої ери. Історики кажуть, що місто розвивалося до правління фараона Тутанхамона.
Вулиці міста оточені будинками, висота стін сягає трьох метрів. Єгиптологи знайшли пекарню і зону для приготування їжі з печами і глиняним посудом.
Безліч ливарних форм для виготовлення амулетів і елементів декору, а також інструменти для прядіння і ткацтва говорять про те, що в місті виготовляли прикраси для храмів і гробниць.
На одній зі знахідок - посуді з сушеним або вареним м'ясом вагою до десяти кілограмів є напис: "37 рік, тушковане м'ясо для третього свята Хеб Сед з бійні обори Кха, зроблене м'ясником luwy". Це підтверджує життя міста під час короля Аменхотепа III і його сина Ехнатона.
Також в поселенні знайдено величезне кладовище, однак його розміри не визначені.
За словами археолога, розкопки почалися у вересні 2020 року з метою знайти похоронний храм Тутанхамона, і експедиція була здивована, виявивши найбільше місто, коли-небудь знайдене в Єгипті.
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