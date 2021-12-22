У Єгипті згорів автобус з пасажирами

11:25 14 квітень Київ, Україна

На південь від Каїра сталася жахлива аварія, пасажирський автобус зіткнувся з бензовозом, в результаті ДТП обидва транспортні засоби загорілися, 20 пасажирів автобуса загинули, ще 3 отримали травми.

Про це повідомляє видання El Balad.

"За попередньою інформацією, водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася на дорозі через несправність. Водієві не вдалося розминутися з фурою, і автобус на швидкості врізався в неї. В результаті зіткнення загорілися обидві машини", - йдеться в повідомленні.

У рятувальних роботах було задіяно 36 автомобілів швидкої допомоги. На місце події прибув губернатор провінції Асьют Ісам Саад.

Щорічно в дорожньо-транспортних пригодах в Єгипті гинуть тисячі людей. Аварії найчастіше відбуваються через перевищення швидкості, погані дороги або недотримання правил дорожнього руху.