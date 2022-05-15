У Єгипті з 1 листопада введуть мінімальні ціни на розміщення в готелях

12:09 11 серпня Київ, Україна

Влада Єгипту має намір встановити мінімальні ціни на розміщення в 4-зіркових готелях (від 28$ за добу) і в 5-зіркових (від 40$ за добу) з 1 листопада 2021 року.

Про це заявив міністр туризму країни Халед аль-Анані. За його словами, це допоможе залучити в країну якомога більше іноземних туристів і допоможе гарантувати високий рівень обслуговування гостей.

"Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо хороший сервіс", - пояснив Халед аль-Анані.

Глава Мінтуризму Єгипту додав, що уряд розвиває низку програм, спрямованих на відновлення сектора туризму.



Так, серед інших заходів, влада країни знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20-50% і зробила знижки на авіапаливо, які будуть діяти до квітня 2022 року.



Також влада планує запустити внутрішні авіарейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх і популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту - Луксором, Абу-Сімбелом і Асуаном. За словами міністра, авіаквиток туди-назад коштуватиме 99 доларів.