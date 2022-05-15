У Єгипті з 1 листопада введуть мінімальні ціни на розміщення в готелях

Влада Єгипту має намір встановити мінімальні ціни на розміщення в 4-зіркових готелях (від 28$ за добу) і в 5-зіркових (від 40$ за добу) з 1 листопада 2021 року.
Про це заявив міністр туризму країни Халед аль-Анані.
За його словами, це допоможе залучити в країну якомога більше іноземних туристів і допоможе гарантувати високий рівень обслуговування гостей.
Глава Мінтуризму Єгипту додав, що уряд розвиває низку програм, спрямованих на відновлення сектора туризму.
Так, серед інших заходів, влада країни знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20-50% і зробила знижки на авіапаливо, які будуть діяти до квітня 2022 року.
Також влада планує запустити внутрішні авіарейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх і популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту - Луксором, Абу-Сімбелом і Асуаном. За словами міністра, авіаквиток туди-назад коштуватиме 99 доларів.
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