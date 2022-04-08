У Єгипті розбився гвинтокрил з миротворцями

18:43 12 листопада Київ, Україна

Недалеко від єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх розбився військовий гвинтокрил, що імовірно належить США, загинули вісім миротворців.



Про це в середу, 12 листопада, повідомив телеканал CNN з посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції.





Що відомо про авіакатастрофу



В результаті аварії загинули 8 миротворців, серед яких 6 - американців. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції. Серед загиблих також чех і француз. Відомо, що 1 американець вижив. Його забрали в лікарню.





За попередньою інформацією Збройних сил, стався нещасний випадок, проте остаточно причину падіння з'ясує розслідування.

Довідка



Миротворчі сили, відомі як Багатонаціональні сили та спостерігачі (МФО), стежать за мирною угодою, досягнутою між Єгиптом і Ізраїлем в рамках Кемп-Девідських угод 1978 року.



До складу сил входять близько 1150 осіб з 13 країн, в тому числі близько 450 американців.



Офіційний представник США не зміг відразу сказати, чи був це гвинтокрил США, і адміністрація Трампа працює над підтвердженням деталей.



Безпека в цьому районі в останні роки погіршилася через кампанії насильства, що проводяться місцевою філією організації ІДІЛ, ціллю якої було цивільне населення і урядові сили.



У 2016 році після серії атак бойовиків США перемістили велику кількість сил далі на південь, де це вважалося більш безпечним, і розширили використання віддалених технологій, таких як камери, для виконання місії.