У Єгипті з'явилися українські трамваї

11:31 30 березень Київ, Україна

У місті Олександрія, Єгипет, вводять в експлуатацію сім нових трамваїв, вироблених в Україні.

Про це повідомляє Egypt Independent.



В цілому єгипетська сторона уклала з Україною договір на поставку 15 трамваїв. Перші вісім були доставлені в Єгипет ще до січня минулого року.





Відзначається, що вироблені в Україні трамваї оснащені кондиціонером і скляними вікнами і використовують систему безпеки для пасажирів, яка запобігає відкриттю дверей, поки транспортний засіб повністю не зупиниться.

Трамвайні вагони також оснащені системою пожежної сигналізації, звуковими та візуальними оповіщеннями про наступну зупинку для пасажирів і звуковим попередженням про закриття дверей.

Трамваї можуть навіть проїхати без електрики відстань в 1,5 км.