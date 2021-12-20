У Єгипті з'явилися українські трамваї

11:31 30 березень Київ, Україна

У місті Олександрія, Єгипет, вводять в експлуатацію сім нових трамваїв, вироблених в Україні.
 
Про це повідомляє Egypt Independent.

В цілому єгипетська сторона уклала з Україною договір на поставку 15 трамваїв. Перші вісім були доставлені в Єгипет ще до січня минулого року.

Відзначається, що вироблені в Україні трамваї оснащені кондиціонером і скляними вікнами і використовують систему безпеки для пасажирів, яка запобігає відкриттю дверей, поки транспортний засіб повністю не зупиниться.
украинские трамваи в Египте
Трамвайні вагони також оснащені системою пожежної сигналізації, звуковими та візуальними оповіщеннями про наступну зупинку для пасажирів і звуковим попередженням про закриття дверей.
Трамвай украинского производства в Египте
Трамваї можуть навіть проїхати без електрики відстань в 1,5 км.