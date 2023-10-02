У Єгипті знайшли сотні глеків з вином віком близько 5000 років

Археологічна експедиція в Єгипті виявила сотні герметично закритих глеків з вином витримкою близько 5000 років. Відкриття зробили археологи під час розкопок у місті Абідос у провінції Сохаг на південь від Каїра.
Про це повідомило Міністерство туризму та у справах старожитностей Єгипту.
Розкопки проводили археологи з Єгипту, Німеччини та Австрії у гробниці цариці Мернейт із Першої династії Раннього царства.
Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мустафа Вазірі зазначив, що "виявлені глеки добре збереглися, а вік залишків вина становить близько 5000 років".
У міністерстві повідомили, що розкопки гробниці дозволили виявити нові історичні відомості про життя цариці та пролити світло на період її правління. Зокрема, вивчення написів на одній із табличок, виявлених у похованні, вказує на те, що цариця Мернейт "мала високе становище, оскільки відповідала за центральні урядові установи".
Крім того, дослідники виявили поряд з гробницею 41 поховання, які, ймовірно, належать придворним та слугам цариці.
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