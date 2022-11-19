У Єгипті археологи розкопали піраміду невідомої давньоєгипетської цариці

19:04 18 листопада Київ, Україна

Біля гробниці Тутанхамона археологи розкопали піраміду ніколи раніше не відомої цариці Нейт, схованку з трунами, муміями та артефактами, а також низку взаємопов'язаних тунелів.

Про це повідомляє Live Science.

За останні два роки археологи працювали у Саккарі. Це археологічна місцевість, розташована приблизно за 23 кілометри від Каїра – міста багатьох легенд.



Нещодавно їхні пошуки завершилися епічним успіхом – вдалося виявити чимало трун та мумій. Є версія, що вони належать деяким із найближчих генералів та радників Тутанхамона.



Крім того, дослідники звернули увагу на сусідню піраміду. Вона належала Теті – першому цареві Шостої династії Єгипту.

"Теті поклонялися як богу в період Нового царства, тому люди часто хотіли бути поховані поряд з ним", - йдеться у повідомленні.

Більше того, під гробницею виявили 22 шахти. Їхня протяжність становила від 9 до 18 метрів. Вдалося встановити, що кожна із цих шахт – поховання.



У шахтах археологи виявили гігантський вапняковий саркофаг. Несподіваною знахідкою стали 300 дорого прикрашених трун. У кожній з них лежала мумія, що прекрасно збереглася. В одній із трун виявили золоту маску – у формі жіночого обличчя.

Крім того, було виявлено піраміду невідомої раніше цариці. Вдалося встановити, що її звали Нейт, але це ім'я раніше не траплялося в історичних записах.