У Єгипті археологи розкопали піраміду невідомої давньоєгипетської цариці

Біля гробниці Тутанхамона археологи розкопали піраміду ніколи раніше не відомої цариці Нейт, схованку з трунами, муміями та артефактами, а також низку взаємопов'язаних тунелів.
Про це повідомляє Live Science.
За останні два роки археологи працювали у Саккарі. Це археологічна місцевість, розташована приблизно за 23 кілометри від Каїра – міста багатьох легенд.
Нещодавно їхні пошуки завершилися епічним успіхом – вдалося виявити чимало трун та мумій. Є версія, що вони належать деяким із найближчих генералів та радників Тутанхамона.
Крім того, дослідники звернули увагу на сусідню піраміду. Вона належала Теті – першому цареві Шостої династії Єгипту.
Нещодавно їхні пошуки завершилися епічним успіхом – вдалося виявити чимало трун та мумій. Є версія, що вони належать деяким із найближчих генералів та радників Тутанхамона.
Крім того, дослідники звернули увагу на сусідню піраміду. Вона належала Теті – першому цареві Шостої династії Єгипту.
Більше того, під гробницею виявили 22 шахти. Їхня протяжність становила від 9 до 18 метрів. Вдалося встановити, що кожна із цих шахт – поховання.
У шахтах археологи виявили гігантський вапняковий саркофаг. Несподіваною знахідкою стали 300 дорого прикрашених трун. У кожній з них лежала мумія, що прекрасно збереглася. В одній із трун виявили золоту маску – у формі жіночого обличчя.
Крім того, було виявлено піраміду невідомої раніше цариці. Вдалося встановити, що її звали Нейт, але це ім'я раніше не траплялося в історичних записах.
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