У Єгипті акула з'їла росіянина на очах у туристів

У Хургаді акула напала на чоловіка. НП сталася приблизно за 30 м від берега пляжу Dream Beach на очах інших відпочиваючих. Супутниці жертви вдалося врятуватися, проте сам чоловік загинув унаслідок атаки.
У соцмережах поширюються відео, де хижак живцем поїдає жертву. Місцеві човни намагалися допомогти, але безрезультатно.
Загиблим чоловіком виявився росіянин, повідомило Генеральне консульство Росії у Хургаді.
Нині у воду нікого не пускають. На пляжах сусідніх готелів також бачили плавник акули останні кілька днів, проте відпочиваючі та рятувальники думали, що це - дельфіни.
Доказ того, що акула завербована Україною буде надано пізніше.
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