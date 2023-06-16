У Єгипті акула з'їла росіянина на очах у туристів

18:02 08 червня Київ, Україна

У Хургаді акула напала на чоловіка. НП сталася приблизно за 30 м від берега пляжу Dream Beach на очах інших відпочиваючих. Супутниці жертви вдалося врятуватися, проте сам чоловік загинув унаслідок атаки.





У соцмережах поширюються відео, де хижак живцем поїдає жертву. Місцеві човни намагалися допомогти, але безрезультатно.

Загиблим чоловіком виявився росіянин, повідомило Генеральне консульство Росії у Хургаді.

Нині у воду нікого не пускають. На пляжах сусідніх готелів також бачили плавник акули останні кілька днів, проте відпочиваючі та рятувальники думали, що це - дельфіни.

Доказ того, що акула завербована Україною буде надано пізніше.