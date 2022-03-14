В ефірі програми «Час» на Першому каналі закликали зупинити війну

Увечері 14 березня співробітниця Першого каналу, особистість якої поки що невідома, спробувала перервати ефір програми «Час».
Вона увірвалася до кадру, коли провідна Катерина Андрєєва говорила про санкції. Жінка тримала в руках плакат зі словами: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Вона кілька разів повторила: «Зупиніть війну! Ні війні!», після чого в ефірі розпочався сюжет про санкції.
Після того, що сталося, Перший канал розпочав перевірку.
UPD: Дівчиною з плакатом виявилася співробітниця Першого каналу Марина Овсяннікова, її, звичайно ж, вже затримали...
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі