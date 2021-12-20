У Дубаї затримали групу дівчат через відверту фотосесію

16:31 05 квітень Київ, Україна

У Дубаї поліція заарештувала групу дівчат за звинуваченням у порушенні закону про публічну порядність, за оголену фотозйомку на балконі одного з хмарочосів в популярному туристичному районі Марина.

За попередніми даними, всі вони уродженки слов'янських країн, повідомляє Daily Mail.

На вихідних в мережі з'явилося відео, зроблене з вікна сусідньої висотки. На записі видно, як на балконі з прозорими бортами вишикувалися більше десяти оголених дівчат, а ззаду їх знімає фотограф.

Як уточнює британський таблоїд, фотосесія проходила в рамках рекламної кампанії для ізраїльського сайту, імовірно, порнографічного.



На появу непристойного контенту негайно відреагувала влада ОАЕ. У країні, де заборонені навіть поцілунки на публіці, подібну ситуацію назвали неприпустимою.



За даними ЗМІ, всі учасниці фотосесії - уродженки Росії, України, Білорусі та Молдови. Їм загрожує тюремне ув'язнення на термін до шести місяців і штраф в розмірі 5000 дирхамів (близько 1360 доларів).