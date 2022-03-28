У Домінікані затримали яхту "російського магната" вартістю $445 млн

Пришвартовану в порту домініканської столиці Санто-Домінго яхту Flying Fox, що належить голові ради директорів аеропорту Домодєдово Дмитру Каменщику, відвідали співробітники Міністерства внутрішньої безпеки США.
Яхту затримано і вона залишатиметься в порту до закінчення розслідування, повідомляє місцеве видання Diario Libre та агентство EFE.
Судно мало знаходитися в терміналі Сан-Сусі з 21 по 25 березня для поповнення запасів продовольства та палива. Проте у запланований термін яхта не залишила домініканську столицю, зазначає видання. За даними джерела агентства EFE в органах безпеки Домінікани, на яхті проводяться слідчі дії.
Також яхту відвідували співробітники головного митного управління Домінікани. У свою чергу, представник ВМС країни заявив журналістам, що судно має всі необхідні документи, реєстрація та його перебування відповідає всім стандартам. Екіпаж продовжує обслуговувати яхту.
Джерела в органах влади підтвердили Diario Libre, що яхта належить «російському магнату» і «судно залишається в порту, доки триває розслідування». За даними Forbes, власником яхти вартістю $445 млн є Дмитро Каменщик – голова ради директорів аеропорту Домодєдово. The Times також називало Flying Fox найдорожчою чартерною яхтою у світі, на сайті Imperial Yachts її оренда коштуватиме $3 млн за тиждень. Довжина судна становить 136 м. Яхта розрахована на 25 осіб, на судні є 11 кают, 12-метровий басейн та двоповерховий СПА-комплекс площею 400 кв. м.
Також яхту відвідували співробітники головного митного управління Домінікани. У свою чергу, представник ВМС країни заявив журналістам, що судно має всі необхідні документи, реєстрація та його перебування відповідає всім стандартам. Екіпаж продовжує обслуговувати яхту.
Джерела в органах влади підтвердили Diario Libre, що яхта належить «російському магнату» і «судно залишається в порту, доки триває розслідування». За даними Forbes, власником яхти вартістю $445 млн є Дмитро Каменщик – голова ради директорів аеропорту Домодєдово. The Times також називало Flying Fox найдорожчою чартерною яхтою у світі, на сайті Imperial Yachts її оренда коштуватиме $3 млн за тиждень. Довжина судна становить 136 м. Яхта розрахована на 25 осіб, на судні є 11 кают, 12-метровий басейн та двоповерховий СПА-комплекс площею 400 кв. м.
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