У Домінікані затримали яхту "російського магната" вартістю $445 млн

15:03 28 березня Київ, Україна

Пришвартовану в порту домініканської столиці Санто-Домінго яхту Flying Fox, що належить голові ради директорів аеропорту Домодєдово Дмитру Каменщику, відвідали співробітники Міністерства внутрішньої безпеки США.

Яхту затримано і вона залишатиметься в порту до закінчення розслідування, повідомляє місцеве видання Diario Libre та агентство EFE.