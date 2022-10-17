У Данії з'явилася політична партія, якою керує штучний інтелект

14:26 17 жовтня Київ, Україна

У Данії було створено політичну партію, яку очолює Ларс – чат-бот із штучним інтелектом. Усі політики цієї нової європейської політичної сили також розроблено на основі штучного інтелекту.

Про це пише видання Futurism.

Творцем партії став художник-дослідник некомерційної мистецької та технологічної організації MindFuture Аскер Стаунес.



За словами Стаунеса, чат-бот Ларс спеціально навчений політиці маргінальних партій Данії після 1970 року і нова партія становить приблизно 20 відсотків нинішніх датських виборців, чиї партії залишаються поза парламентом.

"Ми представляємо дані всіх маргінальних партій, тож це всі партії, які намагаються потрапити до парламенту, але не мають місця", - сказав Стаунес.

За його словами, йдеться про людей, які сформували власне політичне бачення, яке вони хотіли б реалізувати, але зазвичай не мають для цього грошей чи ресурсів.



Лідер синтетичної партії Ларс у певному сенсі є вродженим популістом, пише видання.. Його "політика" включає універсальний базовий дохід та "загальне володіння Інтернетом та ІТ-сектором в уряді". Вона повністю створена з урахуванням наявних людських даних.



При цьому Стаунес не вважає Ларса абсолютно демократичним.



Оскільки лідер партії Ларс справді є машиною, йому не дозволено самому балотуватися на державні посади.. Проте ті ж правила не застосовуються до людей-членів партії, які теоретично одного разу могли б балотуватися як дублери, пише видання.

«Лідер Ларс – фігурант партії. Данія є представницькою демократією, тому у бюлетенях для голосування могли б бути люди, які представляють лідера Ларса, які зобов'язуються виступати як представники штучного інтелекту», - сказав Стаунес.

Відповідно до материнської плати, Синтетична партія поки що має лише 11 підписів із 20 000, необхідних для того, щоб легально балотуватися до парламенту Данії, зазначає Futurism.