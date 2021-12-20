У Данії та Норвегії пройшли протести проти карантинних обмежень

09:09 12 квітень Київ, Україна

У Копенгагені і Осло, столицях Данії і Норвегії, пройшли масові акції протестів незгодних з рішенням влади посилити карантинні обмеження. Зокрема, Данія протестує проти введення "коронавірусного паспорта", дія якого набула чинності на початку квітня.



"Коронавірусний паспорт" видається в Данії жителям країни у віці від 15 років, які вже зробили обидва щеплення від COVID-19, за останні 72 години отримали негативний тест або перенесли коронавірус в період від двох до 12 тижнів тому (завдяки чому мають зараз імунітет).



За планом уряду, власники такого паспорта можуть вільно відвідувати ресторани і кафе, які обслуговують відвідувачів на вулиці, музеї, галереї мистецтв і бібліотеки. З травня "коронавірусний паспорт" дозволить користуватися і іншими послабленнями заходів, спрямованими на боротьбу з поширенням інфекції. Деякі журналісти охрестили цей документ "квитком на свободу", однак не всі данці поставилися до його введення позитивно.



Протести проти урядових заходів щодо боротьби з COVID-19 пройшли 10 квітня і в Норвегії. У столиці країни Осло в них взяли участь близько 200 осіб, причому деякі з них влаштували при цьому демонстративне спалення захисних масок.



У Гельсінкі, де на сьогодні не можна збиратися групами чисельністю понад шість осіб, на антиковідну демонстрацію вийшли 300 учасників протесту. Після того як поліція спробувала змусила їх розійтися, люди, які зібралися, рушили ходою вулицями міста. В результаті було проведено 20 затримань.