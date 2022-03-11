У ПВК Вагнера почали масово набирати найманців на війну з Україною. Приймають усіх підряд

17:08 11 березень Київ, Україна

Приватна військова компанія (ПВК) Вагнера розпочала широкий набір найманців на війну в Україні, повідомила «Російська служба Бі-бі-сі», посилаючись на джерела серед найманців та оголошення в пабліках, де раніше вербували бійців.



За інформацією видання, у ПВК Вагнера почали приймати людей, з якими раніше не підписували контракти. Організація скасувала більшість колишніх обмежень: наприклад, у ПВК запрошують мешканців самопроголошених ДНР та ЛНР, вихідців із Криму, а також іноземців (залишилася заборона лише для громадян Грузії). Раніше в організацію приймали лише росіян, які народилися у межах країни до 2014 року.

"Наявність боргів перед Федеральною службою судових приставів, відсутність довідки про несудимість або закордонний паспорт також перестали бути проблемою", - вказує "Бі-бі-сі".

Один із найманців, який нещодавно перебував поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому, розповів виданню, що на пункт вербування в Молькіно під Краснодаром «набирають усіх підряд».

"Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків", - сказало джерело. За його словами, це не «Вагнер», а «зібрані загони з різними іншими назвами», «будь-який зброд». "Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами", - додав він.

За словами джерела, основний склад ПВК Вагнера в українському конфлікті не бере участі. В оголошеннях про наймання потенційних бійців сказано, що робота за колишніми контрактами продовжується і перекидати назад до Росії найманців з африканських країн поки що не планується.