У Чехії закінчилася дія надзвичайного стану через COVID

20:40 12 квітень Київ, Україна

Чеські школи, бібліотеки, зоопарки і деякі магазини знову відкрилися в понеділок після тривалого карантину через коронавірус.

Про це повідомляють чеські ЗМІ.

"У понеділок, 12 квітня, в країні знову відкрилися школи, зоопарки, бібліотеки і магазини. Учні 1-5 класів повернуться за парти, але вчитися будуть тиждень через тиждень - спочатку одні, потім інші. Також почнуть приймати дітей і дитсадки. У той самий час учні двічі на тиждень будуть проходити тести на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, закінчився термін шестимісячного надзвичайного стану. Таким чином в країні скасували комендантську годину і заборону на поїздки між регіонами.



З жовтня 2020 року в країні закриті ресторани, спортивні і розважальні центри, за винятком грудня, коли їм ненадовго дозволили працювати.