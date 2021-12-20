У Чехії закінчилася дія надзвичайного стану через COVID

Чеські школи, бібліотеки, зоопарки і деякі магазини знову відкрилися в понеділок після тривалого карантину через коронавірус.
Про це повідомляють чеські ЗМІ.
Крім цього, закінчився термін шестимісячного надзвичайного стану. Таким чином в країні скасували комендантську годину і заборону на поїздки між регіонами.
З жовтня 2020 року в країні закриті ресторани, спортивні і розважальні центри, за винятком грудня, коли їм ненадовго дозволили працювати.
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