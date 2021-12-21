У Чехії затримали підозрюваних в боях проти України на Донбасі

15:44 21 квітень Київ, Україна

Чеські правоохоронці в ході широкомасштабної операції затримали членів воєнізованих формувань, пов'язаних з Росією.

Про це повідомляють видання Respekt і Aktuálně.cz.



Операцію провів чеський національний центр по боротьбі з організованою злочинністю (NCOZ) в ніч на середу. Відзначається, що в операції взяли участь сотні поліціянтів. За інформацією репортерів, правоохоронці побоювалися, що підозрювані будуть чинити опір. Багато з них вдома мають легальну зброю.

«П'ятьох затриманих громадян Чехії поліція підозрює в тому, що вони їздили воювати в Україну на стороні проросійських сепаратистів або планували, або організовували такі поїздки. Всім цим керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі, ті, кого МЗС вже вислало (з країни - ред.)», - йдеться в матеріалі.

У Чехії з початку війни на сході України за участь в боях на боці бойовиків судили вже кілька людей. Зокрема, в грудні минулого року одного такого чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за звинуваченням у терористичній діяльності. У лютому цього року Празька верховна прокуратура висунула звинувачення іншому чоловіку.