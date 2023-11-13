У Чехії порушили 384 справи за схвалення агресії росії проти України

12:57 13 листопада Київ, Україна

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну поліція Чехії вже відкрила близько 400 справ про схвалення агресії рф і повідомила про звинувачення майже 100 людей.



Про це пише видання iROZHLAS.cz, посилаючись на представника поліції Ондржея Моравчика.



Справи відкривають за розділами кримінального кодексу Чехії про схвалення злочину (§ 365) та заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду (§ 405).



26 лютого 2022 року генеральний прокурор країни Ігор Стриж написав звернення до людей, попереджаючи про кримінальну відповідальність, якщо хтось підтримуватиме російську агресію в Україні:

"Якщо хтось публічно — зокрема на демонстраціях, в Інтернеті чи соціальних мережах — висловлює схвалення нападів російської федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку або схвалює дії керівництва російської федерації, йому за певних умов може загрожувати кримінальна відповідальність", — сказав генпрокурор.

Так, з початку вторгнення росії чеська поліція розслідувала сотні скарг і в 384 випадках порушила кримінальну справу щодо схвалення агресії.

"121 справа стосується схвалення та інших форм сприяння рухам чи терористичним організаціям", - пояснює речник Моравчик.

Якщо вдасться виявити та вистежити людину, за словами поліції, а це досить поширене явище, то фігуранта звинувачують.



За словами спікера поліції, звинувачення висунули 99 людям із 384. Правова кваліфікація цих справ різна.