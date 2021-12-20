У Чехії звільнили міністра охорони здоров'я за відмову купувати Супутник V

10:26 08 квітень Київ, Україна

Ян Блатни, який займав пост міністра охорони здоров'я Чехії, звільнений з посади через відмову сприяти популяризації в суспільстві і подальшій закупівлі російської ковід-вакцини "Супутник V".

Про це повідомляє Politico.



Його замінить Петро Аренбергер, директор факультетської лікарні в Празі, який стане вже четвертим міністром охорони здоров'я країни з початку епідемії коронавірусу. Блатни став главою МОЗ тільки в жовтні, після того, як його попередник Роман Примула був викритий у порушенні правил ізоляції.



У березні президент Мілош Земан закликав до звільнення Блатни за його відмову використовувати російську вакцину без схвалення Європейського агентства з лікарських засобів, але прем'єр-міністр Андрій Бабіш тоді відхилив цю вимогу.



Чеський президент, відомий близькими до Кремля поглядами, був активним прихильником вакцини "Супутник V", яка не була схвалена EMA або чеським регулятором SÚKL.



Згідно з останніми даними, в Чеській Республіці зареєстрований найвищий в світі рівень смертності від COVID-19 на душу населення.



На початку березня стало відомо, що правляча коаліція Чехії, прем'єр-міністр Андрій Бабіш і навіть опозиція розкритикували і відкинули вимоги президента Мілоша Земана звільнити міністра охорони здоров'я за незгоду почати використовувати російську вакцину "Супутник V".



Чехія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн ЄС. У країні проживає близько 11 мільйонів осіб. Восени минулого року там почалося різке зростання випадків COVID-19. За останніми даними, з початку пандемії в Чехії виявлено понад півтора мільйона випадків коронавірусу. Померли більше ніж 27 тисяч осіб. Рівень смертності в Чехії - один з найвищих в світі. Уряд країни офіційно звернувся до Німеччини, Швейцарії та Польщі з проханням прийняти десятки хворих на коронавірус пацієнтів.



В Європі "Супутник V" самостійно використовують Угорщина і Словаччина. У Словаччині використання російського препарату викликало політичну кризу. Прем'єр країни Ігор Матович пішов у відставку.



Можливість закупівлі "Супутника V" розглядає Австрія. Про це в кінці березня заявив канцлер Себастьян Курц. Німеччина заявляла про готовність застосовувати російську вакцину після схвалення в ЄС.