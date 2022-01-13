У Чехії стартують міжнародні авіанавчання Ample Strike 2020

До 19 вересня в Чеській Республіці будуть проходити масштабні військові авіанавчання, в яких візьмуть участь 700 військових з семи держав.
Цю інформацію повідомляє Сеѕке Noviny в понеділок, 31 серпня.
Планується, що навчання триватимуть до 19 вересня, найбільш інтенсивні тренування будуть в робочі дні з 7 по 18 вересня.
Це одні з найбільших навчань в Чехії в цьому році, вони триватимуть до 19 вересня
Які країни візьмуть участь в навчаннях?
Які країни візьмуть участь в навчаннях?
- Чехія;
- Словаччина;
- США;
- Німеччина;
- Угорщина;
- Литва;
- Естонія.
Мета навчань - відпрацювання взаємодії наземних коректувальників наведення на цілі з екіпажами бойових літаків і вертольотів, а також з командирами інших задіяних в маневрах підрозділів.
Авіабази країни приймуть:
Авіабази країни приймуть:
- стратегічний бомбардувальник В-52;
- безпілотник MQ-9 Reaper ВВС США;
- літаки Eurofighter, Tornado, Learjet і PC-9B ВПС Німеччини;
- надзвукові винищувачі Jas-39 Gripen;
- легкі штурмовики L-159 Alca;
- вертольоти Мі-24 і Мі-171Ш ВВС Чехії.
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