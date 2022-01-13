У Чехії стартують міжнародні авіанавчання Ample Strike 2020

18:26 31 серпень Київ, Україна

До 19 вересня в Чеській Республіці будуть проходити масштабні військові авіанавчання, в яких візьмуть участь 700 військових з семи держав.

Цю інформацію повідомляє Сеѕке Noviny в понеділок, 31 серпня.

Планується, що навчання триватимуть до 19 вересня, найбільш інтенсивні тренування будуть в робочі дні з 7 по 18 вересня.

Це одні з найбільших навчань в Чехії в цьому році, вони триватимуть до 19 вересня



Які країни візьмуть участь в навчаннях?

Чехія;

Словаччина;

США;

Німеччина;

Угорщина;

Литва;

Естонія.

Мета навчань - відпрацювання взаємодії наземних коректувальників наведення на цілі з екіпажами бойових літаків і вертольотів, а також з командирами інших задіяних в маневрах підрозділів.



Авіабази країни приймуть: