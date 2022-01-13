У Чехії стартують міжнародні авіанавчання Ample Strike 2020

18:26 31 серпень Київ, Україна

До 19 вересня в Чеській Республіці будуть проходити масштабні військові авіанавчання, в яких візьмуть участь 700 військових з семи держав.
 
Цю інформацію повідомляє Сеѕке Noviny в понеділок, 31 серпня.
 
Планується, що навчання триватимуть до 19 вересня, найбільш інтенсивні тренування будуть в робочі дні з 7 по 18 вересня.
 
Це одні з найбільших навчань в Чехії в цьому році, вони триватимуть до 19 вересня

Які країни візьмуть участь в навчаннях?
  • Чехія;
  • Словаччина;
  • США;
  • Німеччина;
  • Угорщина;
  • Литва;
  • Естонія.
Мета навчань - відпрацювання взаємодії наземних коректувальників наведення на цілі з екіпажами бойових літаків і вертольотів, а також з командирами інших задіяних в маневрах підрозділів.

Авіабази країни приймуть:
  • стратегічний бомбардувальник В-52;
  • безпілотник MQ-9 Reaper ВВС США;
  • літаки Eurofighter, Tornado, Learjet і PC-9B ВПС Німеччини;
  • надзвукові винищувачі Jas-39 Gripen;
  • легкі штурмовики L-159 Alca;
  • вертольоти Мі-24 і Мі-171Ш ВВС Чехії.