У Чехії стартували президентські вибори

У Чехії розпочався перший тур президентських виборів, який пройде 13 та 14 січня. Про це повідомляє Radio Prague International.
Зазначається, що це треті прямі вибори президента в історії країни.
На посаду глави держави, яку з 2013 року обіймає Мілош Земан, претендують дев'ять кандидатів:
Зазначається, що це треті прямі вибори президента в історії країни.
На посаду глави держави, яку з 2013 року обіймає Мілош Земан, претендують дев'ять кандидатів:
- колишній прем'єр-міністр Чехії та голова парламентського руху ANO Андрій Бабіш;
- депутат парламентського руху Свобода та пряма демократія (SPD) Ярослав Башта;
- сенатор Марек Гілшер;
- підприємець у сфері інформаційних технологій Карел Дівіш;
- колишній ректор Карлового університету Томаш Зима;
- колишній ректор Університету імені Менделя Дануше Нерудова;
- генерал армії у відставці, ексначальник Генерального штабу Чехії Петр Павел;
- голова Чесько-Моравської конфедерації профспілкових організацій Йозеф Стржедула;
- незалежний сенатор Павло Фішер.
Якщо ніхто з кандидатів не набере 50% голосів у першому турі, 27 та 28 січня відбудеться другий раунд голосування. У ньому змагатимуться два претенденти, які набрали найбільше голосів.
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