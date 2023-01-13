У Чехії стартували президентські вибори

12:26 13 січня Київ, Україна

У Чехії розпочався перший тур президентських виборів, який пройде 13 та 14 січня. Про це повідомляє Radio Prague International.



Зазначається, що це треті прямі вибори президента в історії країни.



На посаду глави держави, яку з 2013 року обіймає Мілош Земан, претендують дев'ять кандидатів:

колишній прем'єр-міністр Чехії та голова парламентського руху ANO Андрій Бабіш;

депутат парламентського руху Свобода та пряма демократія (SPD) Ярослав Башта;

сенатор Марек Гілшер;

підприємець у сфері інформаційних технологій Карел Дівіш;

колишній ректор Карлового університету Томаш Зима;

колишній ректор Університету імені Менделя Дануше Нерудова;

генерал армії у відставці, ексначальник Генерального штабу Чехії Петр Павел;

голова Чесько-Моравської конфедерації профспілкових організацій Йозеф Стржедула;

незалежний сенатор Павло Фішер.

Якщо ніхто з кандидатів не набере 50% голосів у першому турі, 27 та 28 січня відбудеться другий раунд голосування. У ньому змагатимуться два претенденти, які набрали найбільше голосів.