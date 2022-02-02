У Чехії стався вибух на складі з боєприпасами. Відео

18:43 15 вересень Київ, Україна

У місті Біліна Устецького краю, на складі боєприпасів, який належить поліції, прогримів вибух.

"Пожежа на орендованому складі піротехнічних послуг, де зберігаються викинуті боєприпаси. Йде евакуація, інформації про поранених немає. Співробітники поліції поки не можуть туди потрапити", - заявив прессекретар поліції Ондржей Моравчик.

За попередніми даними, пожежники, які прибули на місце події, зараз не можуть гасити пожежу, оскільки існує ймовірність нових вибухів. Також повідомляється, що жителі будинків, що знаходяться в радіусі пів кілометра від складу, евакуйовані. В'їзд в Біліну перекрила поліція.

У листопаді 2019 року на заводі з виробництва боєприпасів Explosia в місті Пардубіце на північному сході Чехії також стався вибух. Чотири співробітники були поранені. Вони отримали опіки, які покривали до 90% тіла, і в критичному стані були відправлені в спеціалізовані клініки Праги і міста Брно. Пізніше один з них помер.