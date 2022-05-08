У Чехії з вини машиніста зіткнулися два пасажирські потяги, є жертви

На південному заході Чехії біля населеного пункту Мілавче зіткнулися два потяги через те, що один з машиністів проігнорував заборонний сигнал світлофора.
В результаті аварії загинули дві людини і постраждали 50 осіб, в тому числі 7 з них перебувають у критичному стані., Пише чеське видання Novinky.
Один з поїздів був високошвидкісним - Western Express, він з'єднував Прагу і Мюнхен. На місце події відправили рятувальні вертольоти і кілька машин швидкої допомоги.
За словами міністра транспорту Карела Гавлічека, який виїхав на місце події, один з машиністів проїхав на червоне світло.
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