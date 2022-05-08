У Чехії з вини машиніста зіткнулися два пасажирські потяги, є жертви

11:40 04 серпня Київ, Україна

На південному заході Чехії біля населеного пункту Мілавче зіткнулися два потяги через те, що один з машиністів проігнорував заборонний сигнал світлофора.

В результаті аварії загинули дві людини і постраждали 50 осіб, в тому числі 7 з них перебувають у критичному стані., Пише чеське видання Novinky.

"Біля села Мілавче в районі міста Домажлице зіткнулися два пасажирські потяги. Згідно з попередньою інформацією, близько 50 осіб отримали поранення, двоє загинули", - заявив представник об'єднаної служби рятувальників і пожежників республіки Петер Понцар.

Один з поїздів був високошвидкісним - Western Express, він з'єднував Прагу і Мюнхен. На місце події відправили рятувальні вертольоти і кілька машин швидкої допомоги.

За словами міністра транспорту Карела Гавлічека, який виїхав на місце події, один з машиністів проїхав на червоне світло.